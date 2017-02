Branca ursului – planta iubirii: Beneficii miraculoase pentru sanatate

Este o planta foarte raspandita in padurile europene si de asemenea, o planta comuna in Romania. Iata de ce putem sa ne bucuram de proprietatile acestei plante care se gaseste cu usurinta pe meleagurile noastre, unde mai este cunoscuta si ca planta miracol. Avem de asemenea posibilitatea de a ne bucura de proprietatile sale si pe timp de iarna, prin intermediul tincturilor sau suplimentelor cu branca ursului.

Branca ursului - ginsengul romanesc

Branca ursului (Heracleum sphondylium) este o planta recomandata pentru normalizarea activitatii secretorii a glandelor sexuale atat la barbati, cat si la femei si imbunatatirea vitalitatii organismului. Ne da la propriu, „putere de uras”!

Branca ursului face parte din familia Umbelliferae, fiind o planta inalta cu frunze mari de culoare verde inchis si flori albe. Creste in padurile luminoase si umede, pe dealuri, marginea apelor si a drumurilor.

Numele de "ginseng-romanesc" i se potriveste probabil mai bine decat oricarei alte plante din flora romaneasca. In trecut branca-ursului se folosea pentru cresterea vitalitatii si tratarea impotentei, frigiditatii si sterilitatii. In medicina traditionala planta se intrebuinteaza pentru reducerea starilor de oboseala si epuizare, fiind recomandata si persoanelor varstnice, deoarece o scutesc de neplacerile declinului fizic, redand tonusul si pofta de viata. (Info via Vegis.ro)

Astfel, branca ursului este cunoscuta in primul rand pentru efectele sale senzationale asupra fertilitatii, dar este extraordinara si pentru hipertensiune, tulburarile de menopauza, epilepsie, deficiente imunitare. Studii stiintifice moderne confirma proprietatile terapeutice ale acestei specii de plante. Pe langa efectul asupra feritilitatii - fiind un vaso-dilator genital, a fost demonstrat stiintific ca are si efecte antiseptice.

Foto: Wikipedia

Toate partile acestei plante au efecte revigorante si tonice, dar inflorescenta si in mod special semintele au si o putere curativa similara ginsengului.

Semnitele acestei plante sunt de asemenea unul dintre cei mai puternici stimuli sexuali in lumea plantelor. Restaureaza fertilitatea si echilibreaza activitatea sistemului nervos, ajuta la restaurarea functionarii rinichilor. Previne si combate presiunea crescuta a sangelui cu mare eficienta.

Boli care pot fi tratate cu branca ursului

Branca ursului beneficii: Boli genitale feminine

Branca ursului stimuleaza activitatea ovariana, favorizeaza relaxarea muschiului vaginal si utrerin prin efectul sau anti-septic. De asemenea reduce anxietatea si in mod simultan provoaca libidoul. Branca ursului ajuta in regularizarea ciclului menstrual, de asemenea.

Daca va confruntati cu astfel de probleme, consumati tinctura de branca ursului, iar daca nu va place gustul si mirosul acesteia, adaugati in tinctura si 5 lingurite de seminte de cardamon faramitate pentru a combate mirosul si gustul neplacut al tincturii.

Branca ursului beneficii: Lipsa menstruatiei (amenoree), infertilitate feminina, cedarea ovarelor.

Foloseste o lingurita de pudra de branca ursului cu un pic de apa, de trei ori pe zi, inaintea mesei. Efectele pozitive vor aparea dupa prima luna de tratament.

Branca ursului: Beneficii in tratarea frigiditatii

Luati tinctura de branca ursului pentru infertilitate.

Branca ursului beneficii: Menopauza prematura

Branca ursului este considerata a avea efecte cu adevarat miraculuase care ne pot restaura tineretea si fertilitatea.

Branca ursului este adjuvant in tratarea bolilor cu transmitere sexuala (gonoree, sifilis, chlamidya etc.) si anexite

Se stia inca din antichitate ca persoanele care consuma branca ursului este putin probabil sa se imbolnaveasca de boli genitale. In tratarea acestor boli, puteti folosi branca ursului doar ca adjuvant.

Branca ursului contribuie si la reducerea starilor de oboseala, epuizare si surmenaj

Pentru stari generale de oboseala, stres si lipsa de vitalitate, branca ursului este de asemenea un ajutror de nadejde.Imbunatateste starea generala si a rezistenta organismului.

