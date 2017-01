Cartea "Viata la superlativ. Cele 5 forte care va vor mentine sanatosi si plini de energie" este disponibila pe site-ul Elefant.ro

Prin acest manual dedicat vietii la superlativ, Darin si-a demonstrat pasiunea sincera pentru sanatate. El nu se multumeste doar sa scrie despre cum trebuie sa mancam, sa facem miscare si sa ne simtim excelent, ci pune in practica toate aceste principii si asta se vede. - Laird Hamilton, surfer de renume mondial si autor al cartii Force of Nature: Mind, Body, Soul, and, of Course, Surfing, bestseller New York Times

Cine nu-si doreste sa duca o viata la superlativ? Nu trebuie decat sa te concentrezi pe cele Cinci forte ale vietii si corpul tau va face restul. Darin ne arata cum sa facem asta pas cu pas, intr-un stil accesibil si antrenant. - Tony Horton, creator al programului de fitness P90X si autorul cartii The Big Picture

Nutritie+Hidratare+Oxigenare+Alcalinizare+Detoxificare = Sanatate perfecta

De prea multe ori suntem atenti la sanatatea noastra doar atunci cand ceva nu e in regula. Ni se pare normal sa ne doara cand si cand capul sau spatele ori sa avem arsuri stomacale. Insa, cand primim un diagnostic, suntem luati prin surprindere. In opinia autorului, nu trebuie sa ignoram toate aceste mici neplaceri, care pot fi semnalele unor probleme mai grave.

Folosind o abordare holistica unica a starii de bine, Olien ne invata cum sa valorificam puterile extraordinare ale hranei, apei, oxigenului si echilibrarii pH-ului, rasturnand astfel miturile general acceptate despre nutritie.

Olien a calatorit prin lumea larga, explorand, din perspectiva sanatatii, proprietatile alimentelor consumate de secole de populatiile bastinase. Punandu-si in aplicare cercetarile, autorul ne invata cum sa ne pastram o greutate normala, cum sa prevenim chiar si cele mai grave boli si cum sa ne simtim bine – toate acestea fara impunerea unor diete restrictive, care nu functioneaza niciodata pe termen lung.

Cartea cuprinde si un indispensabil ghid alimentar conceput astfel incat sa ne ajute sa pornim pe calea spre o sanatate optima.

Darin Olien este un adevarat vanator de superalimente exotice, activist ecologist si o autoritate recunoscuta in problemele de nutritie si sanatate bazata pe tot ce e natural. Detine o licenta in fiziologie/nutritie si un masterat in psihologie.

Autor carte: Darin Olien; Cartea a aparut la editura Lifestyle Publishing