Palma lui Hristos care vindeca... 5 retete miraculoase cu Ulei de Ricin

Cu secole in urma, plantei de ricin i se mai spunea si “palma lui Hristos” datorita asemanarii frunzelor sale cu mana lui Iisus. Si pe buna dreptate caci planta, intrebuintata in cantitati moderate, are proprietati vindecatoare extraordinare si a fost folosit in scopuri medicale in Egiptul Antic, Persia, China, Roma, Africa, Grecia si chiar si pe continentele americane ale secolului al XVII-lea. Se spune ca insasi frumoasa Cleopatra se bucura de beneficiile uleiului extras din semintele plantei pentru a-si ingriji parul negru, lucios.

Planta de ricin este originara din Africa de Est, India si anumite zone ale bazinului mediteranean, dar creste si in regiunile tropicale. Astazi, se cultiva chiar si la noi in tara in scop ornamental sau industrial.

Foto: planta de ricin; Igor Grochev Shutterstock

Uleiul de ricin: Beneficii si retete fabuloase pe baza de ulei de ricin

Uleiul de ricin de buna calitate, bio si presat la rece, este unul dintre cele mai bune si eficiente uleiuri pentru par si piele. Uleiul de ricin se obtine prin presarea semintelor de ricin. Bucurati-va de acest remediu pretios pe care natura ni l-a pus la indemana si incercati urmatoarele retete pe baza de ulei de ricin:

1. Ser de par cu ulei de ricin si ulei de jojoba (argan)

Foto: And-One / Shutterstock

Uleiul de ricin contine acid ricinoleic care stimuleaza cresterea parului si ajuta la imbunatatira circulatiei la nivelul scalpului. De asemenea, acidul ricinoleic ajuta la reechilibrarea ph-ului natural al scalpului si la stimularea productiei de keratina. Pe scurt, iata cateva din beneficiile acidului riconoleic din ulei de ricin:

- hidrateaza pielea, prevenind aparitia ridurilor

- reduce inflamatia pielii

- previne dezvoltarea bacteriilor si a ciupercilor

- are efect benefic in cazul acneei

- ajuta la vindecarea in caz de herpes, cheratoza, piele uscata, infectii fungice

- reduce senzatia de mancarime si calmeaza pielea inflamata

- are efect benefic si in cazul arsurilor solare minore

-stimuleaza productia de colagen si elastina a pielii

- ajuta la reducerea durerii si a inflamatiei cauzate de artrita

- ajuta la ameliorarea constipatiei

Trebuie mentionat si ca uleiul de ricin are proprietati naturale antifungice si antibacteriene, avand totodata un continut bogat in vitamina E, minerale, proteine, acizi grasi omega 6 si 9.

Amesteca uleiul de ricin cu alte uleiuri pretioase pentru piele si par pentru cel de argan sau cel de jojoba. Site-ul wellnessmama.com ne recomanda urmatoarea reteta:

3 linguri de ulei de ricin bio, presat la rece

1 lingura de ulei de jojoba sau ulei de argan

Se amesteca ingredientele intr-o sticluta inchisa la culoare, agitand bine continutul. Cu ajutorul aplicatorului pune cateva picaturi pe scalp sau in palma si maseaza usor intreg scalpul pret de 5 minute.

Solutia se poate folosi o data sau de 2 ori pe saptamana pentru masarea scalpului. Reteta este suficienta pentru 5 aplicari, ne informeaza Katie, autoarea blogului de beauty.



