Acizii grasi omega 3 sunt acizi grasi polisaturati ce includ DHA, EPA si ALA, acizi ce sunt vitali pentru a ne pastra sanatatea. Ei se regasesc in peste gras oceanic (somon, ton, macrou, sardine), alge, uleiuri vegetale, unele seminte si nuci.

Iata de ce iti recomandam aceste produse naturiste care contin Omega 3.

Produse bio interesante care contin Omega 3

1. Crema bio City-Proof cu clorofila pura

Ingredientul activ CHC (Chlorophyllin Hordeum Complex) bogat in clorofila, antioxidanti, omega 3 si oligoelemente obtinut din lastari de orz, combate actiunea radicalilor liberi, stimuleaza regenerarea celulara si are un puternic efect antirid. Clorofila este bogata in antioxidanti si vitamina E motiv pentru care previne imbatranirea prematura si stimuleaza oxigenarea pielii.Crema Aloree contine si un mix de uleiuri vegetale bio (ulei de floarea soarelui, masline si samburi de struguri) cu proprietati hidratante si regenerante.

Bogat in vitamine, minerale si acizi grasi untul de shea din compozitia cremei restabileste elasticitatea naturala a pielii, aceasta devenind catifelata si hidratata pentru o perioada mai lunga de timp. Glicerina vegetala are proprietati emoliente de hidratante. Crema poate fi achizitionata din magazinul de produse naturiste online Bio-cosmetics.ro.

2. Lotiune cu ulei de canepa - Omega 3 & 6

Uleiul din seminte de canepa este unicul ulei vegetal care contine raportul ideal 3:1 intre acizii grasi esentiali omega 6 & 3 plus acidul gamma – Linolenic (GLA), fiind un excelent emolient si hidratant natural.

Produsele de ingrijire corporala ce contin ulei din seminte de canepa pot reduce disconfortul pielii prin calmarea si reconditionarea pielii uscate, deteriorate, ajuta la cresterea elasticitatii membranei si capacitatea de mentinere a apei in tesuturi. Canah Hemp Lotion reface eficient stratul hidrolipid al pielii, calmand si hidratand pielea dupa baie. Lotiunea este indicata atat copiilor, cat si adultilor cu piele sensibila, uscata sau iritata cu dermatita atopica. Produsul poate fi achizionat din magazinul online Vegis.ro.

3. Pachet Ulei De Krill Omega 3

Krill-ul Euphasia Superba este una dintre cele mai mari biomase din lume. Krill-ul traieste in apele reci si nepoluate ale Antarcticii si se hraneste cu plancton.

Beneficiile uleiului de Krill sunt numeroase, dovedite stiintific. Uleiul de krill poate reduce colesterolul marit la adulti, protejand sanatatea cardiovasculara, poate atenua simptomele sindromului premenstrual si cele ale menopauzei, poate imbunatati functiile cognitive si poate ajuta la atenuarea simptomelor artritei si a inflamatiilor.

Tot asa este important de subliniat proprietatile antioxidante ale uleiul de Krill datorate antioxidantului natural astaxantina. Astaxantina protejeaza uleiul de Krill de efectul oxidarii si mareste rolul lui benefic prin combaterea radicalilor liberi din corp.

Suplimentul nutritiv KRILL OIL OMEGA3 de la myelements vine in forma de capsule mici gelatinoase moi de culoare rosie care pot fi administrate ca supliment nutritiv pentru adulti, una sau doua capsule pe zi, preferabil in timpul mesei, sau dupa recomandarea medicului. Produsul poate fi achizitionat din magazinul online Vegis.ro.

