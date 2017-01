4 obiceiuri importante de sanatate si curatare pentru fiecare dimineata!

Pe langa muzica optimista, energica si stretching-ul cu care ne putem incepe ziua, profesorul international de yoga Dana Tupa ne recomanda sa parcurgem si cativa pasi simpli recomandati de traditia yoghina, pentru detoxifiere, care ne pot reda vigoarea, vitalitatea si energia de care avem nevoie pentru a incepe ziua.

1. Curatarea toxinelor de la nivelul limbii.

"Curatarea se face cu o lingurita, mentinand curbura spre interior. Procedeul se realizeaza din spate catre in fata, de la dreapta la stanga si viceversa, pana cand nu mai exista nicio impuritate care sa se adune in lingurita. Nu se va inghiti nimic, ci se va scuipa orice reziduu. De ce facem acest lucru? Deoarece pe timpul noptii, sistemul limfatic scoate la suprafata limbii o cantitate de reziduuri”, afirma profesorul de yoga Dana Tupa, fondatorul primei scoli de yoga din Romania acreditata international, PURNA Yoga Academy.

2. Curatarea nasului cu ajutorul apei usor saline (concentratie de jumatate de lingurita la 200 ml de apa calduta).

“Acest procedeu este menit sa inlature praful si impuritatile din nari, permitand astfel absorbtia mai buna de oxigen din aer, eliminarea treptata a sinuzitei si a mucusului in exces cauzat de raceli. Tehnica presupune sa umplem alternativ cate un caus al palmei cu apa salina si sa o aspiram pe nas incet, astupand cate o nara, iar apoi sa suflam nasul cu putere pe aceeasi nara pe care am absorbit, blocand-o cu un deget pe cea opusa”, afirma Dana Tupa.

3. Masarea gingiilor si interiorul obrajilor.

“O multime de bacterii se afla atat la nivelul gingiilor, cat si pe mucoasa obrajilor sau cerul gurii; acestea fiind inlaturate intr-o mare masura cu ajutorul sarii macinate fin. Din antichitate se cunosteau efectele terapeutice ale sarii, privind eliminarea infectiilor, a inflamatiilor. Pe vremuri, cand pasta de dinti nu exista, oamenii obisnuiau sa isi frece gingiile cu sare, pentru a-si curata dantura. Pentru a incepe procedeul de curatare, trebuie sa punem sare nerafinata si neiodata, maruntita fin pe degete si apoi sa masam zonele respective. Acest masaj va elimina toate reziduurile. In final, se clateste gura cu apa”, continua specialistul.



4. Curatarea globilor oculari cu apa rece.

“Curatarea zilnica a ochilor, pe langa energizarea specifica, poate duce si la imposibilitatea dezvoltarii unui mediu bacterian, aparitia conjunctivitei si o vedere mult mai clara. Putem lua in causul palmei apa rece (dar nu foarte rece pe timpul iernii) si sa clipim astfel incat apa respectiva sa curate ochiul. Imediat vom simti o stare de revigorare, imaginea va deveni mai clara, iar mintea se va limpezi instantaneu”, conchide profesorul de yoga Dana Tupa.



Dana Tupa este primul Expert Yoga Teacher din Romania care s-a acreditat la Yoga Alliance International USA cu cea mai inalta calificare, E-RYT500. Este si Fondatorul PURNA Yoga Academy, prima scoala de yoga din Romania acreditata la acelasi for international, scoala care a scos, in 2014, primii instructori yoga din Romania, acreditati international. A participat la multiple cursuri yoga pe diferite ramuri (Hatha, Kriya, Kundalini, Pranayama, Yantra, Laya, Nidra Yoga), alaturi de profesori si maestri din Romania si din strainatate (Thailanda, Elvetia, Italia, UK, India, Turcia). Este master NLP, a studiat cu Tony Robbins si Chloe Madanes, Strategic Interventions. A urmat cursuri de Vipassana in Chiang Mai, Thailanda, participand si la seminarii cu Dalai Lama in Elvetia si India. A sustinut cursuri de yoga si seminarii, atat in Romania, cat si in Thailanda, cel mai de succes dintre ele, il considera Yoga Scopului, un mix de tehnici yoga foarte puternice, NLP, meditatie si vizualizare.

Foto homepage: Pexels