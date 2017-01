Lecitina - alimentul minune pentru ficat, creier si colesterolul

Cercet. Dr. Horatiu Albu, master in biologie moleculara, explica importanta nutrientilor pentru dezvoltarea si funtionearea creierului si a intregului organism. El spune ca o astfel de lecitina, utilizata in cantitati corespunzatoare poate fi solutia perfecta pentru a recreea o dieta echilibrata si sanatoasa care sa ajute la functionarea corespunzatoare a creierului, ficatului si sa aduca si o normalizare a colesterolului.

Lecitina contine unii dintre nutrientii esentiali necesari creierului si ficatului

60% din creier este format din grasime sau din compusi ce contin grasimi. Acizii grasi esentiali si fosfolipidele sunt printre cele mai importante grasimi sanatoase care sunt necesare creierului. Ele sunt necesare atat pentru dezvoltarea acestuia cat si pentru functionarea lui fiind importante pentru gandire, memorie si starea emotionala echilibrata.

Acizii grasi esentiali. Doua grasimi – acid eicosapentaenoic (EPA) si acid docosahexaenoic (DHA), sunt necesare pentru dezvoltarea normala a creierului, ochilor si a sistemului nervos. EPA si DHA sunt incorporate in peretii celulelor creierului si cresc activitatea genelor implicate in activitatea de neurotransmitator si conexiuni intre celulele creierului. Ei sunt produsi in organism pornind de la acidul alphalinolenic.

Fosfolipidele. Sunt doua fosfolipide dietetice principale (fosfatidilserina - o combinatie dintr-o grasime cu fosfor si aminoacidul serina si fosfatidilcolina – o combintie a unei grasime cu fosfor cu colina) care sunt incorporate in membranele celulelor creierului si imbunatatesc comunicarea dintre celule, memoria, starea de spirit si pot incetini progresia de declin cognitiv legata de inaintarea in varsta.

Vitaminele din grupul B - au diverse roluri in sustinere a nivelului energetic a neuronilor si in consecinta a starii de spirit. Astfel, vitaminele B6, B12 si acidul folic sunt necesare pentru a creea neurotransmitatorii iar vitaminele B1, B2, B3 sunt implicate in procesul de productie de energie neuronala.

Rolul Colinei in organism

„Colina este un nutrient esential, solubil in apa, care este de obicei grupat in complexul vitaminelor B. Compusul este absolut necesar pentru functiile sale implicate in mentinerea structurii celulare, transportul nutrientilor si in metabolism. Desi este sintetizat in cantitati mici si in ficat, o cantitate semnificativa de colina trebuie adaugata prin dieta pentru a mentine sanatatea organismului si in special a creierului si ficatului, mai ales in perioadele in care acestea sunt suprasolicitate”, afirma specialistul.

Colina actioneaza in:

Integritatea structurala a membranelor celulare unde joaca un rol esential in sinteza fosfolipidelor, fosfatidilcolinei si sfigomielinei, componentele structurale cheie ale membranei celulare umane.

- Metabolismul si buna functionare hepatica: Cercetarile au aratat ca deficienta de Colina duce rapid la sindromul metabolic (o afectiune care implica rezistenta la insulina, trigliceride serice crescute, cresterea colesterolului seric) a obezitatii dar si a bolii ficatului gras non-alcoolic.

- Buna ctivitatea si dezvoltarea a sistemului nervos: Colina este esentiala in formarea neuronilor colinergici care formeaza mari portiuni ale creierului, sistemului nervos parasimpatic si simpatic. Este, de asemenea, un precursor al neurotransmitatorului acetilcolina, implicat in functionarea musculara, memorie, invatare dar si alte alte procese vitale.

- Prevenirea cancerului si rol anti-inflamator: Studiile arata in mod constant ca persoanele cu dietele bogate in Colina au cele mai scazute niveluri de markeri inflamatori. In plus, oamenii care au deficit de Colina par a avea o crestere semnificativa a daunelor ADN-ului si a riscului de cancer.

- Crestere intrauterina: Este deosebit de importanta pentru femeile care sunt insarcinate sau care alapteaza sa manance alimente bogate in Colina! Acest nutrient joaca un rol important in dezvoltarea creierului si a sistemului nervos ale fatului. Deficienta de Colina in timpul sarcinii a fost legata de probleme de memorie si de invatare pe termen lung in cazul copiilor.

