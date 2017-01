Metode de a face fata stresului post-traumatic pe care oricine trebuie sa le cunoasca!

Comunicat de presa

Stresul post-traumatic este o tulburare care se dezvolta dupa ce experimentam un eveniment pe care il percepem ca fiind unul periculos, socant sau infricosator, precum un accident grav de masina, ranirea sau moartea unei persoane drage etc.

In opinia specialistilor, atunci cand experimentam un asemenea eveniment, trauma este resim ita atat la nivel psihologic, cat si fiziologic. Organismul nostru declanseaza instantaneu un mecanism de “lupta sau fugi”, iar acesta este apoi retrait la aceeasi intensitate sau una asemanatoare, chiar si ani de zile dupa incident.

Datorita acestui mecanism de auto-protectie, multe persoane reusesc sa isi revina in mod natural dupa acel eveniment traumatizant. in cazul in care socul este mult prea mare, iar persoanele in cauza resimt stresul si sunt in continuare speriati chiar daca pericolul a trecut, atunci sufera de stres post-traumatic. La ora actuala, singura metoda creata special pentru tratarea stresului post-traumatic este Tehnica Rewind, care se foloseste de puterea min ii pacientului pentru a rescrie datele evenimentului producator de stres si pentru a-l descarca de emo ia negativa.

“Sistemul nervos cunoaste doua moduri automate sau reflexive de a raspunde la evenimentele stresante. in primul rand, prin mobilizare, atunci cand inima incepe sa bata tare, tensiunea arteriala creste, muschii se contracta, creste rezistenta si viteza de reactie. in acest caz, odata ce pericolul a trecut, sistemul nervos calmeaza corpul, scade frecventa cardiaca si se revine la echilibru. in al doilea rand, exista imobilizarea. Aceasta se produce atunci cand persoana se confrunta cu o cantitate coplesitoare de stres si, desi reactia initiala de mobilizare trece, acesta ramane “blocat”. in aceasta situa ie sistemul nervos se afla in imposibilitatea de a reveni la starea sa normala de echilibru si nu poate depasi evenimentul traumatic. Repetarea mentala a acelui moment genereaza un stres continuu, care persista chiar si dupa ce evenimentul traumatic s-a incheiat. in acest caz, putem vorbi despre stresul post-traumatic. Oamenii care au experimentat un eveniment traumatic vor avea reactii care pot include soc, furie, nervozitate, frica si chiar vinovatie, iar simptomele incep sa se simta in primele 3 luni. Asocia ia Romana de Hipnoza a adus in Romania singura tehnica special creata pentru a trata stresul post-traumatic – Tehnica Rewind. Practic, prin aceasta metoda putem obtine rezultate palpabile, intr-un mod natural, printr-o sedinta care nu dureaza mai mult de cateva minute.”, declara Eugen Popa, presedintele Asociatiei Romane de Hipnoza.

Totodata, Asociatia Romana de Hipnoza va organiza, in data de 4 februarie 2017, incepand cu ora 9.00, la Hotel Siqua – Sala Roma din Bucuresti, cursurile de formare internationala in Tehnica Rewind, avandu-l ca invitat special pe Dr. David C. Muss, creatorul singurei metode special create pentru tratarea stresului post-traumatic.

Cum ne dam seama ca suferim de stres post-traumatic? Patru simptome

Atunci cand experimentam stresul post-traumatic, exista o serie de 4 simptome care ne indica acest lucru, dupa cum urmeaza:

1. Retrairea. “Persoanele care trec prin stres post-traumatic vor retrai in mod repetat calvarul prin care au trecut, prin intermediul gandurilor si amintirilor care nu le mai dau pace. Acestea pot include flashback-uri, halucinatii si cosmaruri”, considera hipnoterapeutul Eugen Popa.

2. Evitarea. “Atunci cand trec prin aceasta faza, persoanele in cauza au tendinta de a evita oameni, locuri, ganduri sau situatii care ar putea sa le reaminteasca de evenimentul traumatic. Acest lucru poate conduce la sentimente de detasare si izolare fata de familie si prieteni, precum si o pierdere a interesului pentru activitati de care se bucurau inainte”, afirma specialistul.

3. Excitare crescuta. “Un alt simptom poate fi constituit din emotii excesive, nevoie sporita de afectiune, insomnie, iritabilitate, accese de furie, dificultati de concentrare. Persoanele pot suferi si de afectiuni fizice, cum ar fi cresterea tensiunii arteriale si a ritmului cardiac, respiratie rapida, tensiune musculara sau greata”, crede Eugen Popa.

4. Cognitie negativa. Persoana care trece prin stres post-traumatic experimenteaza sentimente de vinovatie, depersonalizare si amintiri chinuitoare ale evenimentului traumatic.

Metode pentru a trece cu bine peste stresul post-traumatic

Atunci cand constientizam ca nu am reusit sa depasim psihic evenimentul traumatizant, hipnoterapeutul Eugen Popa ne recomanda sa trecem la pasul urmatorul si sa confruntam stresul post-traumatic prin cateva tehnici simple, iar daca acestea nu functioneaza asa cum am sperat, abia atunci putem recurge la Tehnica Rewind.

1. Misca-te! “Eliberarea de endorfine si concentrarea pe corpul nostru ne va face sa ne simtim mai bine, exercitiile fizice ajutand sistemul nervos sa se relaxeze. in loc sa ne concentram pe gandurile noastre, mai bine ne-am concentra pe corpul nostru”, considera Eugen Popa.

2. Regleaza-ti sistemul nervos! “Meditatia sau respiratia constienta este o modalitate rapida de a ne calma. Pur si simplu, trebuie sa luam o pauza si ne concentram atentia pe 60 de respiratii de fiecare data cand simtim ca ne sufocam si nu facem fata unui moment”, declara specialistul.

3. Nu te izola! “Conexiunea cu oamenii care ne face sa ne simti bine si in siguranta, este una dintre cele eficiente modalitati de a ne relaxa sistemul nervos. Suportul familiei si al prietenilor este vital in recuperarea echilibrului”, continua specialistul.

4. Fa cateva schimbari in viata ta! “Atunci cand ne luptam cu emotii coplesitoare si amintiri traumatice este foarte posibil sa nu mai urmam cursul firesc al vietii noastre. Somnul, apetitul, energia vor fi afectate. Este un moment in care trebuie sa marim efortul pentru o viata sanatoasa: incepem o dieta sanatoasa, ne apucam de un sport nou, ne relaxam inainte de somn”, declara hipnoterapeutul Eugen Popa, presedintele Asociatiei Romane de Hipnoza.

Eugen Popa este unul dintre cei mai cunoscuti si bine pregatiti traineri din Romania si presedintele Asociatiei Romane de Hipnoza. De-a lungul carierei s-a specializat atat in metode de terapie si dezvoltare personala Occidentale (Hipnoza, NLP, Mindset, Habits, Psihologie Pozitiva) cat si Orientale (Medita ie, Yoga, Spiritualitate), fiind astazi un trainer holistic in toata puterea cuvantului. Studiile sale l-au purtat pe trei continente, in Europa, Asia si Statele Unite, iar pana in prezent a sustinut conferinte, traininguri si workshop-uri in Thailanda, Statele Unite ale Americii, Brazilia, Turcia, Grecia, Anglia, Germania etc., la care au participat mii de oameni.

