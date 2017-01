Beneficiile muraturilor includ doze consistente de vitamine, minerale si antioxidanti. Muraturile contribuie la controlul diabetului, imbunatatesc digestia, protejeaza ficatul. De asemenea sunt probiotice veritabile si ajuta in ameliorarea ulcerelor.

Sanatate: De ce este bine sa consumam muraturi?

Nu este o intamplare iata, ca in anotimpul rece, muraturile sunt nelipsite de pe mesele romanilor, pentru ca ajuta la digestia meselor bogate in grasimi si nu doar din acest motiv, ci si a multor alte beneficii pe care le vom detalia in acest articol.

Muraturile sunt cunoscute ca una dintre cele mai vechi metode de a preserva mancarea din lume. Inainte ca frigiderele sa fie inventate, oamenii puneau la murat diverse alimente. La inceput, muratul era o metoda de a conserva alimente de sezon.

Acest proces se pare, este originar din India si este vechi de 5000 de ani! De altfel, populatiile din Orient si Orientul Mijlociu au diverse retete de murat foarte eficiente, pe care de altfel le-am imprumutat si noi aici. Muraturile se fac din diverse legume: castraveciori, gogonele, ardei gras, varza, conopida, morcov si chiar fructe.

Foto: Pixabay

Muraturi: Date nutritionale

Castravetii murati de exemplu, contin grasimi vegetale, proteina vegetala, carbohidrati, fibre si zaharuri. De asemenea, este bogat in minerale: fier, magneziu, fosfor, potasiu si sodiu. Contine numeroase vitamine de asemenea: vitmina C, riboflavina, vitamina B6, vitamina B12, vitmaina A, vitmina E, vitamina D si vitmaina K.

BENEFICIILE PENTRU SANATATE ALE MURATURILOR

1. Muraturile sunt o sursa de antioxidanti

Muraturile sunt o sursa ideala de antioxidanti. Datorita procesului de consrevare, antioxidantii din fructe sunt preservati exact asa cum sunt. Antioxidantii sunt micronutrienti care ajuta in protejarea organismului impotriva atacului radicalilor liberi. De aceea este important sa consumam alimente antioxidante.

2. Muraturile sunt probiotice

Probioticele sunt bacterii benefice si microbi care traiesc in intestine cu au un rol important in digestie insa mai mult decat atat, sunt un adevarat aliat in sezonul rece: stimuleaza sistemul imunitar, productia de anticorpi, combat infectiile si au actiune antivirala.

Deficienta in organism a probioticelor reprezinta principala cauza a problemelor digestive dar si a altor probleme de sanatate precum scaderea imunitatii si aparitia recurenta a bolilor specifice sezonului rece.

Totusi, vestea buna este ca aceste ajutoare esentiale sistemului de aparare pot fi integrate cu usurinta in dieta zilnica prin consumul anumitor alimente, cum sunt si muraturile.

Fructele si legumele fermentate natural, prin procesul de murare sunt o sursa nemaipomenita de bacterii prietenoase organismului. Ajuta sistemul imunitar si sistemul digestiv.

Prune murate- Yaaamy - Foto Pixabay

3. Muraturile sunt o sursa esentiala de minerale si vitamine

Muraturile sunt de asemenea o sursa esentiala de vitamine - C,A,B-uri, K si minerale precum fierul, calciul si potasiul. Vitaminele si mineralele sunt micronutrienti vitali care protejeaza de boli, care ne ajuta imunitatii, intaresc oasele, protejeaza vederea, ne vindeca de anemie si alte functii variate.

Citeste mai departe despre beneficiile muraturilor >>>