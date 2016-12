Obezitatea si sanatatea orala – exista o asociere?

Suferiti de o crestere continua in greutate? Cantarul arata din ce in ce mai multe kilograme atunci cand va asezati pe el? Statisticile sugereaza ca raspunsul este unul afirmativ si rasunator. De-a lungul ultimilor 20 de ani, procentul de barbati si femei care sunt obezi a crescut cu 8-10%. Ultima estimare este ca aproape 25% din populatie, barbati si femei, este obeza.

Comunicat de presa

In timp ce obezitatea este cunoscuta ca fiind un factor de risc pentru dezvoltarea bolilor cronice, cum ar fi bolile cardiovasculare si diabetul de tip II, alti cercetatori au investigat in mod specific relatia dintre obezitate si sanatatea orala pentru a descoperi legatura dintre acestea.

Dr. Andra Custura, medic stomatolog la cabinetul Andra Smile, ne ofera informatii despre obezitate, legatura dintre aceasta problema si afectiunile dentare si cum putem preveni aparitia lor.

Obezitatea – un factor de risc pentru boala parodontala

Rezultatele studiilor de specialitate au furnizat unele dintre cele mai relevante dovezi care leaga obezitatea de afectiunile parodontale. In cadrul acestora, subiectii nu au avut boli parodontale la momentul inceperii lor. Un studiu prospectiv de 5 ani, a demonstrat ca atat barbatii, cat si femeile supraponderale, cu varsta de peste 30 de ani, indiferent de statutul de fumator sau de nivelul de diabet zaharat, au prezentat un risc mai mare de a dezvolta boli parodontale decat persoanele cu o greutate normala.

Datele provenite din studiile realizate arata ca Indicele Masei Corporale mai mare este asociat cu periodontita, prin sensibilizarea gingiei, sangerari gingivale si afectarea dintilor. Participantii la studii care erau supraponderali, in perioada analizarii lor, au dezvoltat infectii parodontale cu tendinte de agravare.

Cum afecteaza obezitatea sanatatea dentara?

Mecanismul exact prin care obezitatea contribuie la aparitia bolii parodontale este necunoscut. Se crede in general ca tesutul adipos provoaca o tendinta proinflamatorie, iar atunci cand celulele adipoase cresc in dimensiune, se stimuleaza producerea de mediatori proinflamatori solubili (interleukina-6, factorul de necroza tumorala alfa) si adipokine (leptina, adiponectina, plasminogen activator inhibitor-1), care ar putea contribui la boala parodontala.

Cu cat cantitatea de tesut adipos este mai mare, cu atat producerea unor astfel de mediatori se accelereaza. Intr-adevar, persoanele cu IMC mai mare pot fi afectate de astfel de elemente proinflamatorii, inclusiv proteina C reactiva, fibrinogenul si eliberarea leucocitelor.

Obezitatea si sanatatea dentara: Motive de ingrijorare

La fel ca fumatul si glucoza din sange necontrolate care sunt factori semnificativi de risc pentru dezvoltarea bolii parodontale, exista un numar substantial de studii care identifica obezitatea ca fiind un factor de risc pentru boala parodontala. Sunt necesare studii suplimentare pentru a identifica in mod clar modul in care sexul sau varsta poate modifica aceasta relatie. Insa, pe baza dovezilor actuale, atat pacientii, cat si medicii stomatologi trebuie sa fie constienti de faptul ca obezitatea poate predispune persoana supraponderala la afectiuni gingivale.

Obezitatea si sanatatea dentara: Sfaturi pentru acasa

Comunicarea cu pacientii care au o greutate corporala normala este esentiala in reducerea riscurilor aparitiei bolilor cronice si promovarea unei sanatati orale prin adoptarea unui stil de viata mai sanatos. Medicii stomatologi trebuie sa discute cu fiecare pacient despre problema obezitatii, pentru ca acesta sa cunoasca riscurile la care se expune.

Iata cateva sfaturi de care ar trebui sa tina cont fiecare pacient, indiferent de greutatea corporala:

• Obtinerea si mentinerea unei greutati corporale sanatoase este critica pentru starea generala de sanatate si acest lucru include sanatatea orala, in special sanatatea gingivala.

• Sanatatea orala deficitara si/sau dintii lipsa sunt asociate cu o stare nutritiva mai mica si o greutate corporala mai mare.

• Realizarea activitatii fizice zilnic ajuta la mentinerea sanatatii orale.

•Nu uitati ca modificarile chiar si mici in greutate corporala pana la - 10% pot fi benefice pentru sanatatea generala, inclusiv cea orala, in cazul persoanelor supraponderale.

• Pastrati un jurnal alimentar, astfel incat sa puteti urmari alegerile alimentare si cantitatile.

• Planificati mesele si coordonati produsele alimentare alese.

• Participati la un program de pierdere in greutate, dupa consultarea unui specialist.

Dr. Stomatolog Andra Custura crede ca viata noastra poate deveni mai frumoasa cu un zambet sanatos, de aceea ne vine in ajutor cu cele mai bune sfaturi si tratamente pentru a ne recapata si mentine sanatatea dentara. Andra Smile este cabinetul care ofera servicii de implantologie, estetica dentara, ortodontie, protetica, endodontie, parodontologie, stomatologie preventiva, pediatrica, restaurativa si chirurgie dento-alveolara. Pentru mai multe informatii privind afectiunile stomatologice puteti vizita www.andrasmile.ro si pagina de Facebook.