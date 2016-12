De ce iubim sapunurile naturale?

de Andra Contu

1. Sunt facute cu drag

Cand folosesti un sapun natural e ca si cum ai primi un cadou de la cineva care te indrageste. si nu vorbim despre orice cadou, ci despre unul handmade. Un cadou in care s-a pus suflet, timp si efort pentru ca tu sa te bucuri de el. Din motivul acesta, sapunurile naturale sunt departe de a fi impersonale. De obicei, ele spun o poveste de la ambalaj pana la parfum. Si de fiecare data au acel je-ne-sais-quoi, acel element care te seduce.

Foto: Ruslan Khismatov / Shutterstock

Fie ca vorbim despre design-ul ambalajului care completeaza perfect continutul, fie ca vorbim despre ingredientele naturale care confera o anumita culoare si un miros specific fiecarui sapun, toate acestea creeaza un produs care nu poate decat sa te incante. Sunt multe branduri, precum si multe game din care poti alege.

2. Raportul calitate pret

Pentru unii sapunul natural poate fi vazut ca un lux, pentru altii ca o necesitate. Ideea e ca exista sapunuri naturale pentru toate buzunarele. Si da, la prima vedere pot parea mai scumpe decat cele de duzina, dar sa ne reamintim ce contin acele sapunuri obisnuite si daca sunt compatibile cu PH-ul pielii in primul rand. De cele mai multe ori, nu acordam atentie sporita produselor pe care le folosim, gandindu-ne ca oricum se consuma si ce conteaza un leu in plus sau in minus. Ei bine, conteaza. Mai ales pe termen lung.

Conteaza ce-i oferi corpului atat la interior, cat si la exterior pentru a fi cu adevarat sanatos. Si daca gandim din perspectiva aceasta, vom alege mai atent produsele pe care le folosim zi de zi. Si in plus, daca pretul pare mult prea piperat per bucata, mai exista si optiunea la vrac, care te ajuta sa economisesti. De asemenea, te poti abona la newslettere la site-urile preferate, care te vor instiinta cu privire la anumite promotii sau reduceri.

3. Sanatate si stare de bine

La final, cel mai important aspect al oricarui produs healthcare e starea pe care ti-o ofera. Astfel, vei fi determinat/a sa-l achizitionezi si a doua oara sau dimpotriva il vei ocoli. Sapunurile naturale sunt realizate din diferite tipuri de uleiuri saponificate (ex. ulei de palmier saponificat, ulei de cocos saponificat etc.), la care se adauga petale de flori, plante medicinale, mirodenii, uleiuri aromatice s.a. Dupa caz, acestea au efect calmant, hidratant, exfoliant sau revigorant asupra pielii. Pe langa proprietatile respective, au capacitatea de a te destinde dupa o zi obositoare de munca sau de a te energiza dis-de-dimineata.

* Un articol trimis de Andra Catalina Contu

Foto homepage: esolla /Shutterstock