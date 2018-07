Elena Oglindă este o femeie pe care o admir foarte mult. Ne cunoaștem de multă vreme și prin forța prin care a reușit să își îndeplinească visul propriei afaceri, adică shopul online Wineful, dedicat culturii vinului românesc, mă inspiră și îmi arată că o idee extraordinară, încrederea și determinarea duc la succes.

Elena are 29 de ani și intră în categoria tinerelor antreprenoare care ne pot oferi tuturor inspirație, mai ales într-o lume în care femeile îndrăznesc mult prea puțin.

Ca femeie de afaceri, Elena Oglindă a reușit să creeze un proiect pornit din suflet și profitabil, acum în ascensiune, despre care am vrut să aflu mai multe prin intermediul acestui interviu. Și, bineînțeles, am realizat acest interviu la un pahar de vin, ca fetele! :)

De la pasiune… la afacere: Vinuri cu poveste pentru o experiență cu adevărat de neuitat

Descoperind povestea în timp ce te bucuri de vinul respectiv reușești să construiești o imagine cât mai clară a vinului din pahar, și abia atunci ai parte de o experiență completă.

Garbo.ro: Elena, spune-mi cum ai avut revelația Wineful? De la ce a început această frumoasă aventură a ta?

Elena Oglindă – Wineful: Mi-a plăcut mereu să savurez vinul și să descopăr vinuri și crame noi, prietenii mă știau deja ca somelierul grupului și mă sunau mereu să mă întrebe ce vin să cumpere și de unde. De aceea, m-am hotărât să pornesc un blog în care să scriu despre descoperirile mele, iar prietenii să profite direct de acolo de recomandările mele.

Apoi, pentru că-mi doream să merg la degustări de vin însă nu aveam curajul, deoarece credeam că nu am suficiente cunoștințe pentru a mă putea integra printre degustătorii cu experiență de acolo, am decis să mă înscriu la un curs de somelieri, curs care a dus apoi la alte cursuri și care sper să ducă până la diploma de Master Sommelier.

Și pentru că întotdeauna am fost o mică antreprenoare, de la blog până la un shop online nu a fost decât un pas.

Garbo.ro: Ce aduce nou Wineful, pe piața vinului din România?

Elena Oglindă – Winfeul: În primul rând ușurință în alegerea unui vin. Cu toții am trecut prin momentele alea în care am stat în fața unui raft cu vinuri și nu știam ce să alegem, de aceea în site am creat filtre pe ocazii sau grafice clare cu notele de degustare ale vinului.

Toate vinurile din magazin sunt degustate de noi (somelieri și cunoscători de vin) înainte de listare, de aceea în magazin nu vei găsi toate vinurile de la o cramă, ci doar pe cele care am considerat noi că ar merita încercate de către toți iubitorii de vin, vinuri ce au tipicitate locală, sunt produse dintr-un anumit soi sau printr-un anumit mod. În al doilea rând, educarea consumatorilor prin abonamentul la vin, încercăm să venim cu o dezvoltare atât a gustului, cât și a cunoștințelor.

Lună de lună, trimitem o selecție de vinuri noi însoțite de ghiduri ce conțin note de degustare, informațiii despre soiul respectiv, crama și zona din care vine. În felul acesta, îi forțăm puțin pe consumatori să-și iasă din zona de confort încercând vinuri noi și implicit îi ajutăm să își dezvolte gustul și să descopere vinuri noi preferate. Vinurile din abonament vin la un preț mai bun decât cel de pe piață și din magazinul nostru deoarece lucrăm direct cu cramele și acestea consideră abonamentul drept un alt canal de promovare a vinurilor lor. De asemenea, lucrând direct cu cramele reușim să avem vinuri ce nu se găsesc peste tot în piață, ori unele dintre ele chiar deloc.

Garbo.ro: Tu îți asumi și o misiune de educare a publiculi în privința vinului. De ce crezi că vinul pe care îl savurăm trebuie să vina la pachet cu… povestea sa?

Elena Oglindă – Winfeul: Pentru că afli povestea cramei, istoria locului, a podgoriei și a soiurilor plantate. Cunoști povestea proprietarilor, a oenologilor de la cramă și mai ales a vinului. Afli de ce vinul are acel gust dar și cum să-l poți savura în cel mai potrivit mod cu putință. Poate este vorba de un soi foarte fad, dar care în cazul de față totuși prezintă arome complexe, sau poate fi un vin dintr-o regiune total nepotrivită soiului din care este produs și în felul ăsta să descoperi proprietăți ce nu le mai întâlnești la un alt vin degustat până atunci, dar ce îți părea asemănător din descriere. Descoperind povestea în timp ce te bucuri de vinul respectiv reușești să construiești o imagine cât mai clară a vinului din pahar, și abia atunci ai parte de o experiență completă.

Garbo.ro: Ai putea să împarți cu cititoarele noastre câteva secrete ale somelierilor? Ce face ca un vin să fie cu adevărat… bun?

Elena Oglindă – Winfeul: Vinul trebuie să fie în primul rând asociat cu ocazia în care îl bei - poate fi o cină în familie, unde nu toți participanții sunt cunoscători de vin (iar ei ar prefera să-l bea cu apă mineral sau chiar Cola, dar tu nu le dai voie); poate fi o seară cu prietenii, unde ai nevoie de ceva lejer care să se potrivească oricărui gust; sau o cină festivă în care neapărat ai nevoie de un spumant sau de vinul ăla ce îl păstrezi în vitrină de ceva timp.

Apoi, trebuie neapărat să ținem cont de temperatura și mâncarea potrivită fiecărui vin, deoarece dacă îl bem la o temperatură mai mică, mai mare sau cu preparatele de mâncare nepotrivite, riscăm să nu îi mai simțim aromele și proprietățile. Apoi, atunci când alegem un vin ne putem gândi că acesta este ca parfumul – unora le plac aromele tari, altora mai delicate, unele dintre ele miros mai bine vara sau altele au o persistență foarte scurtă. Deci vinul are personalitatea lui ce sigur se mulează pe personalitate cuiva.

