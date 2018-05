Astfel, au fost achizitionate și donate de Organizație 3 truse complete de oftalmologie pentru detecția retinopatiei, o afecțiune des întâlnită în rândul copiiilor care se nasc prematur și care, de multe ori, neidentificată la timp, această afecțiune afectează văzul până la orbire.

“Este foarte important pentru noi că am reușit să ne aducem aportul în prevenția retinopatiei de prematuritate. Este un prim pas și sperăm să găsim sprijinul necesar să facem donații în toate maternitățile cu neonatologie de grad III, pentru șanse egale pentru toți prematurii. Fără ele controlul oftalmologic nu se poate realiză și există riscul de orbire pe viață dacă nu se depistează la timp.. De aceea timpul și donațiile acestea sunt extrem de importante și urgente“ Diana Gămulescu – președinta Asociației Prematurilor.

Setul oftalmologic conține instrumente absolut necesare și obligatorii pentru orice maternitate de gradul al III-lea și ajută la identificare, prevenția și tratamentul afecțiunilor oftalmologice.

“In fiecare maternitate, pentru examinarea oftalmologică a fiecărui prematur este necesar setul format de depărtător de pleoape, cârlig de strabism care apoi sunt sterilizate pentru următoarea examinare. Aceste instrumente se degradează în timp , după nenumărate sterilizări ( mai ales depărtătoarele ), așa că fiecare maternitate de nivel III din București ar avea nevoie de câte 10 noi seturi.

Compasurile Castroviejo vor fi folosite la maternitatea Polizu pentru efectuarea injecțiilor intravitreene cu Avastin la prematurii cu retinopatie de prematuritate severă , așa că 4-6 compasuri ar fi de ajuns în acest scop.” (Vatavu Ilena -medic oftalmolog Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului și Coordinator de program screening și tratament în retinopatia de prematuritate).

Așadar, toți cei care doresc să susțină achiziționarea de noi instrumente de prevenție a retinopatiei pot face donații în contul Asociației Prematurilor: RO68BTRLRONCRT0411176001, cu mențiunea “donație retinopatie”. O trusă completă costă peste 1100 ron.



Despre Asociația Prematurilor

Asociația Prematurilor dezvoltă în România programe dedicate copiilor născuți prematur, părintilor și personalului medical de la Neonatologie și reunește experți din diferite discipline, părinti, reprezentanți din mass-media și VIP-uri pentru a ȋmbunătăţi calitatea serviciilor publice de sănătate din România

Asociația Prematurilor este membră EFCNI, European Foundation for the Care of Newborn Infants - singura organizație pan-europeană care reprezintă interesele prematurilor și ale nou născuților și reunește organizații de părinti din întreaga lume, cadre medicale din diferite specialități, având ca scop comun îmbunătățirea pe termen lung a sănătății acestora, prin programe de prevenție, tratament, îngrijire și suport celebrează și în România Ziua Mondială a Prematurităţii.