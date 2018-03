Ajuta copiii cu autism participand la Legion Run

Legion Run va avea loc in premiera in Romania in data de 16 Iunie 2018 la Divertiland Water Park.Legion Run este un eveniment cu obstacole, nefiind bazat pe c ompetite si incurajand spiritul de echipa, depasirea propriilor limite, adrenalina si distractia.

Participand la Legion Run poti ajuta copiii cu autism sustinuti de Asociatia Help Autism. 5% din valoarea totala a biletelor vandute se va aloca catre fondurile pentru terapia de recuperare a copiilor cu autism.

Tot ce trebuie sa faci este sa te inscrii la evenimentul Legion Run Romania, achizitionand astfel un bilet pentru tine sau mai multe bilete pentru echipa ta de prieteni sau colegi, sa participi in data de 16 iunie 2018 si vei avea parte de o experienta de neuitat.

Inscrie-te la Legion Run, depaseste-ti limitele, distreaza-te si participa la finantarea proiectelor Asociatiei Help Autism!

Inscrierile si achizitionarea biletelor se pot face direct de pe website-ul evenimentului, unde pot fi gasite o serie de informatii utile, detalii despre obstacole si experienta participarii la eveniment, cat si detalii despre cauza sociala in parteneriat cu Asociatia Help Autism.

Legion Run este un brand care creste rapid in numar de evenimente si participanti, desfasurandu-se pana a cum in Franta, Grecia, Ungaria, Bulgaria, Italia (Roma), Lituania (Vilnius), Ucraina (Kiev), iar anul acesta si in Romania.

Traseu de 5 km, 22 de obstacole - din care doua vor fi in premiera in cadrul editiei de anul acesta din Romania, aventura si adrenalina, toate acestea sub egida Legion Run.

Legion Run este o experienta unica, o competitie cu propriile forte si o provocare de a-ti depasi propriile limite. Nu este o competitie cu ceilalti participanti, nu se cronometreaza, iar castigatori sunt cei care obtin sentimentul de multumire ca si-au depasit limitele mentale si fizice, ca au iesit din zona de confort si ca pot mult mai mult decat au crezut vreodata.

Cui de adreseaza Legion Run?

Atat persoanelor fizice cat si companiilor, pentru ca incurajeaza munca in echipa si colegialitatea. Prin achizitionarea de bilete corporate, companiile au posibilitatea de a oferi angajatilor un altfel de teambuilding si o experienta premium.

Companiile pot beneficia si de pachetele personalizate, care ofera o buna vizibilitate atat in cadrul evenimentului, cat si pe parcursul campaniei de promovare a evenimentului. Aici mai multe detalii.

Informatii despre eveniment puteti gasi pe: website Legion Run, Facebook, Instagram, You Tube.

Pentru detalii si informatii suplimentare, ne puteti scrie la adresa: romania@legionrun.com.