WWF va invita la Ora Pamantului 2018 - Cea mai mare miscare de mediu din istorie

Pe 24 martie stingem lumina, de Ora Pamantului!

Au mai ramas doua saptamani pana la Ora Pamantului (Earth Hour), cea mai mare miscare voluntara de mediu din toate timpurile. Pentru a zecea oara consecutiv in Romania, WWF incurajeaza indivizi si organizatii, companii, institutii publice si centre culturale din toata tara sa stinga lumina timp de o ora, pe 24 martie, la ora locala 20.30. Incepand cu acest an, evenimentul pune un accent si mai mare pe implicarea activa a tinerilor in construirea unui viitor in armonie cu natura.

Aceasta este prima editie Earth Hour in care WWF isi uneste fortele cu Cercetasii Romaniei

Earth Hour a pornit in 2007, cand peste 2.2 milioane de oameni si 2000 de sedii de companii din Sydney au stins luminile pentru o ora, din nevoia de a atrage atentia, la nivel global, asupra problemei schimbarilor climatice. De atunci, oameni din peste 7.000 de orase din mai mult de 180 de tari s-au alaturat acestei miscari de mediu, pentru a arata ca doresc mai multa determinare si actiuni concrete din partea decidentilor in adresarea problemelor din ce in ce mai acute de mediu.

Din 2011, Earth Hour a intrat in etapa "Mai mult decat o ora pentru planeta (Beyond the Hour)". Astfel, pe langa gestul simbolic de a stinge lumina, oamenii au inceput sa se implice in actiuni de mediu in fiecare zi, sa-si schimbe comportamentul, pentru a avea un impact mai mic asupra naturii.

Colaborarea dintre WWF si Cercetasii Romaniei porneste de la intentia de a-i forma si inspira pe viitorii lideri pentru mediu. Cercetasii Romaniei vor fi alaturi de comunitatile locale, aducand idei noi, organizand evenimente, participand la activitati si stingand lumina pentru Ora Pamantului.

#Connect2Earth – este timpul sa ne impacam cu natura

De Ora Pamantului, pe 24 martie, WWF Romania provoaca toti oamenii sa se reconecteze cu natura (#connect2Earth) pentru a proteja legatura stransa pe care o avem cu acesta.

„Tot ce facem in prezent nu este de ajuns, avand in vedere starea actuala de degradare a Planetei. Biodiversitatea si atenuarea efectelor schimbarilor climatice sunt conditii esentiale dezvoltarii umane, succesului civilizatiei noastre. Este timpul sa luam in serios relatia noastra cu natura si sa facem mai multe eforturi pentru a mentine aceasta relatie. Este timpul sa ascultam mesajul Naturii. Noi suntem cei care avem puterea de a crea o lume mai buna sau de a epuiza planeta. Ora Pamantului este momentul in care ne angajam ca vom incepe sa actionam, mai multi, mai responsabili, pentru protejarea Pamantului. Pentru ca nu exista o alta planeta pe care sa plecam”, spune Dr. Orieta Hulea, Director WWF Romania.

Traim intr-o lume a conexiunilor, multumita tehnologiei, dar, in acelasi timp, cand vine vorba de mediul inconjurator, nu facem legatura intre cauza si efect. Desi ne aflam intr-o era in care umanitatea este cea care modeleaza schimbarile de pe Pamant – perioada denumita de cercetatori Antropocen, ne este greu sa facem legatura intre activitatile noastre de zi cu zi si transformarile care au loc in jurul nostru, in natura.

Dar putem alege ce conexiuni facem intre activitatea noastra si modul in care va arata lumea de maine. Vom continua sa folosim tehnici de agricultura intensiva, sa folosim iresponsabil padurile, sa pescuim excesiv, sa construim hidrocentrale si proiecte de infrastructura care nu tin cont de mediul salbatic? Vom continua sa contribuim astfel la pierderea biodiversitatii intr-un ritm fara precedent, la poluare si schimbari climatice? Sau vom alege sa folosim responsabil resursele naturale de care dispunem, sa luptam pentru legislatia care protejeaza natura, pentru dreptul nostru la un aer respirabil, apa curata, hrana sanatoasa si un mediu natural divers?

Pe 24 martie, in toata tara vor avea loc mai multe evenimente si activitati organizate pentru a sarbatori Ora Pamantului, precum ture cu bicicletele, concerte in aer liber si nu numai. Lista acestora va fi actualizata pe ora-pamantului.ro.

Programul complet Earth Hour in Romania (event pe Facebook, unde vom actualiza activitatile din Bucuresti si din tara): https://www.facebook.com/events/537671006620268/

Pentru a afla noutati despre campanie, accesati http://ora-pamantului.ro/

Foto homepage: Pexels/ Porapak Apichodilok