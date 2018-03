Scolile din Romania isi pot construi biblioteci gratuit

Cartea reprezinta universul prim al copiilor aflati pe drumul cunoasterii, intr-o societate a cunoasterii, asa cum se definesc cultural atat Uniunea Europeana, cat si statele care o compun.

Acest drum ar trebui sa inceapa in sanul familiei si apoi sa-si identifice epicentrul in scoala, unde, cu predilectie, dascalii incearca sa ii atraga pe copii in universul cartilor, prin metode si procedee care cultiva interesul pentru lectura.

Desi cartea este principalul instrument care sta la baza educarii elevilor, fondul de carte din multe scoli este extrem de redus. Pentru a veni in sprijinul acestora, Fundatia Dan Voiculescu si Editura Rao dau startul concursului “Scoala ta merita o biblioteca!”. Acest concurs cu caracter national, prin care se vor construi biblioteci in diferite localitati si comunitati din Romania, are la baza credinta in valoarea bibliotecii traditionale, adaptate, bineinteles, contextului modernitatii.

Cartea a reprezentat dintotdeauna si modalitatea de a conserva si disemina capitalul de cunoastere al unui grup, al unei comunitati sau al unei societati. Este expresia condensata a cunoasterii, atomul sturlubatic ce modeleaza “fiinta culturala”.

Istoric vorbind, nu cu mult timp in urma, cercetatorul Vannevar Bush a transformat cartea din reprezentare fizica in reprezentare simbolica, inventand conceptul si aplicatia care avea sa revolutioneze modul de gestiune al oceanelor de informatie emergenta. Astfel a aparut prima biblioteca virtuala, astfel a aparut Memexul, aceasta bijuterie a cunoasterii folosita astazi din plin.

Tot astazi, aceiasi oameni continua sa imbratiseze cu tandrete cartile, pipaind cuvintele tiparite, adulmecand mirosul celulozei si bucurandu-se de fosnetul fiecarei pagini intoarse. O astfel de experienta senzorial-livreasca ne dorim pentru toti copiii din scolile din Romania.

Proiectul “Scoala ta merita o biblioteca!”

Pentru a aplica, scolile trebuie sa completeze formularul de inscriere si sa raspunda la intrebarea: „De ce merita scoala ta sa castige o bibiloteca RAO?”. In fiecare luna din perioada de desfasurare a concursului, comisia editurii RAO va desemna cate un castigator, pe baza analizarii raspunsurilor la intrebarea concursului. Inscrierea poate fi facuta de orice reprezentant al scolii aplicante (profesori, personal administrativ, bibliotecar).

Premiile constau in dotarea bibliotecii scolii cu un numar de 200 de volume de carte din portofoliul editurii RAO. Formularul poate fi accesat aici.