Sportivi de performanta, impreuna pentru copiii cu boli incurabile

Mai multi sportivi romani celebri, printre care Simona Halep, Cristian Chivu, Cosmin Contra, Gica Craioveanu si Ciprian Marica se implica pentru a le oferi sansa indeplinirii unui vis copiilor aflati in dificultate. Cei cinci apar intr-un videoclip al Campaniei Jeans4Dreams, care isi propune sa ofere sansa la tratament si ingrijire pentru cei peste 100 de micuti de la Fundatia Copii in Dificultate. Orice suma conteaza! Si tu poti sa-i ajuti cu 2 euro pe acesti copii, trimitand prin SMS mesajul DONEAZA la 8836.

Mesajele de sustinere ale Simonei Halep si ale fotbalistilor Cristian Chivu, Cosmin Contra, Gica Craioveanu si Ciprian Marica au fost proiectate aseara, cu ocazia avanpremierei celui mai recent film al regizorului Corneliu Porumboiu, Fotbal Infinit. La evenimentul care a avut loc la Cinema Muzeul Taranului Roman, au participat personalitati precum actrita Catrinel Menghia (Marlon), fostul arbitru Adrian Porumboiu si fotbalistii Marius Lacatus, Miodrag Belodedici, Ciprian Marica, cinefili si jurnalisti.

„Sunt Simona Halep si sustin campania Jeans4Dreams“, este mesajul Simonei Halep, numarul 1 mondial in clasamentul WTA. La randul lui, selectionerul Romaniei, Cosmin Contra, arata ca sustine campania in favoarea copiilor aflati in dificultate. Si fostul varf al Nationalei, Ciprian Marica, transmite un mesaj simplu si direct: „Implica-te si tu. Ajuta-i! Si doneaza!”.

La randul lui, fostul capitan al Nationalei, Cristian Chivu, tata a doua fetite, a tinut sa transmita mesajul „Sustin campania Jeans4Dreams, o campanie pentru copiii in dificultate”, iar Gica Craioveanu a completat: „Imi face o mare placere sa pot ajuta”.

Campania Jeans4Dreams isi propune sa ii ajute pe copiii care sufera de boli incurabile ori in faze terminale, infestati cu HIV/SIDA, cu tulburari din spectrul autist sau abandonati. Pentru acesti copii conteaza fiecare clipa de bucurie, fiecare vis implinit.

Si tu poti sa-i ajuti pe copiii aflati in dificultate, trimitand mesajul DONEAZA prin SMS la 8836, pentru a sprijini cu 2 Euro Fundatia CID sau donand in contul RO60BRDE426SV39194474260 BRD. Orice suma conteaza!

Fundatia Copii in Dificultate (CID) a fost fondata in anul 1990. Resursele financiare provin din ajutoare si donatii venite din partea sustinatorilor din Marea Britanie, prin intermediul CID UK si din Romania.