Pentru a ilustra astfel de cazuri, WWF Romania si ESRI Romania au creat o noua harta interactiva, gratuita, precum si o aplicatie cu ajutorul careia toti iubitorii de natura pot contribui la protejarea raurilor.

„Aplicatia poate fi accesata si de pe telefon, astfel incat daca in timpul unei drumetii ajungeti in preajma unei hidrocentrale in constructie sau in operare puteti cauta pe harta informatii sau puteti adauga foarte usor noi date, cum ar fi localizarea proiectului respectiv sau imagini de la fata locului”, spune Diana Cosmoiu, Coordonator national politici publice la WWF Romania.

Harta ilustreaza amplasarea hidrocentralelor din Romania in planificare, constructie sau operare in raport cu ariile natural protejate si raurile valoaroase din punct de vedere ecologic. Totodata, la un simplu click, harta furnizeaza informatii tehnice privind o anumita hidrocentrala, cum ar fi capacitatea sau anul punerii in functiune. Cei care doresc sa alfe mai multe pot utliza optiunea de cautare pentru a identifica hidrocentralele in functie de diverse criterii, cum ar fi denumirea investitorului, judetul sau raul afectat.

Sute de hidrocentrale au fost planificate si construite deja in zone montane foarte izolate, in mijlocul unor arii naturale protejate. Acestea pun o presiune majora asupra ecosistemelor sanatoase ale raurilor. Pe viitor, aceste zone trebuie evitate in procesul de planificare a dezvoltarii in domeniu, pentru ca Romania sa asigure respectarea Directivei Cadru privind Apa si a Directivelor Natura 2000.

Jiul, amenintat de o hidrocentrala declarata ilegala de catre Curtea de Apel Bucuresti

Un caz recent mediatizat il reprezinta proiectul hidroenergetic din Parcul National Defileul Jiului, care ar urma sa capteze aproximativ 85% din debitul actual al Jiului pe toata lungimea Defileului. Aici atat investitorul, cat si autoritatile au ignorat din 2007 legislatia europena privind conservarea naturii, in pofida semnalelor de alarma trase de organizatiile de mediu. La fel de grav, din decembrie anul trecut acestia ignora inclusiv hotararea judecatoreasca definitiva, care, pe motivul incalcarii legislatiei UE, a anulat autorizatiile de construire in acest caz.

„Aproximativ 100 de hidrocentrale, majoritatea vechi, construite inainte de 1990, unele colmatate, nu se regasesc pe harta din cauza lipsei informatiilor privind coordonatele acestora. Informatiile trimise de oameni cu ajutorul aplicatiei mobile ne vor ajuta sa completam aceasta harta conform situatiei din teren. Vom putea intelege cu totii mai bine care este impactul cumulativ al acestor investitii asupra naturii, in general, si a surselor de apa dulce, in mod special, din ce in ce mai vulnerabile”, spune Diana Cosmoiu.

