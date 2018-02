Mary Claire Heffron si Deborah Harris sunt doua experte in psihologia copilului care se vor afla in curand in Romania pentru a sustine doua seminarii dedicate profesionistilor din domeniu.

Cu peste 30 de ani de experienta in domeniu, cele doua specialiste vor sustine doua seminarii in luna martie, la Cluj - Napoca si Bucuresti. Cursul de formare „Trauma si rezilienta in copilaria timpurie” cu Dr. Mary Claire Heffron si Deborah Harris va avea loc in perioada 17-18 martie la Cluj – Napoca si in perioada 20-21 martie la Bucuresti.

Am profitat de aceasta ocazie pentru a le intervieva pe Mary Claire Heffron si Deborah Harris, in incercarea de a intelege prin intermediul lor, ce inseamna psihologia copilariei timpurii. Specialistii din domeniul psihologiei si neurologiei au facut un progres extraordinar in ultimii mai bine de 50 de ani pentru intelegerea naturii umane, iar experte precum Mary Claire Heffron si Deborah Harris ne pot oferi instrumentele necesare pentru a intelege la randul nostru cat de importanta este sanatatea mintala in timpul copilariei si ce impact au experientele negative asupra unui individ, pe parcursul intregii sale vieti.

Pentru mine, ca jurnalista este o adevarata responsabilitate sa pot sa facilitez accesul la astfel de informatii si de aceea mi-a facut placere sa stau de vorba cu aceste doua persoane extraordinare, dedicate muncii lor.

In cadrul acestui interviu veti afla despre conceptul de rezilienta in psihologie, ce impact au traumele pe care le experimenteaza un copil intre 0-5 ani, avand efecte pe durata intregii vieti si chiar transgenerational si de asemenea, veti afla despre o metoda de interventie psiho-terapeutica moderna si eficienta, care se numeste Modelul de Psihoterapie Centrat pe Relatia Parinte-Copil. Mary Claire si Deborah ne impartasesc si despre emotiile pe care le au in legatura cu apropiata lor venire in Romania.

Detinem in acest moment foarte multa cunoastere despre dezvoltarea timpurie a creierului, neurologie si impactul experientelor timpurii care au o influenta pe parcursul intregii vieti, incat acum scopul nostru este acela de a arata cat de importanta este o traiectorie sanatoasa de dezvoltare fiindca, asa cum cercetarile au demonstrat, fara o interventie potrivita, copiii vor fi cel mai probabil afectati negativ de catre trauma lor timpurie, cu rezultate care sunt devastatoare pentru societate – si care cel mai probabil vor fi repetate de la generatie la generatie. Orice relatie conteaza pentru bebelusi si bebelusii conteaza in fiecare relatie si este important ca cei mici sa fie crescuti in siguranta, securizati si sanatosi.

Ce este REZILIENTA si de ce este importanta pentru viata?

Iulia Sima: In primul rand as dori sa aflu, pentru buna intelegere a unui public general, cum definesc specialistii din psihologie rezilienta si de ce este atat de importanta pentru viata fiecarei vieti umane?

Mary Claire Heffron: Rezilienta este capacitatea de a fi bine in viata in ciuda adversitatilor sau dificultatilor. Termenul este adesea utilizat pentru a te ajuta sa intelegi de ce anumiti indivizi au fost capabili sa aiba succes si sa se descurce in ciuda experientelor dificile din vietile lor. In timp ce factorii genetici pot sa influenteze intr-o anume masura capacitatea unui individ de a fi rezilient, noi consideram de asemenea ca rezilienta inseamna un set de trasaturi si modalitati de a reactiona care se formeaza ca si capacitate in timpul copilariei timpurii.

Rezilienta este un factor important pentru ca exista foarte multe variabile in viata si atat de multe circumstante dificile care pot aparea (ex. boli, accidente, pierderi). Munca parintilor, ingrijitorilor si profesionistilor este adesea aceea de a-i proteja pe copii cat de mult pot. Un focus mult mai deliberat inspre a construi o mai buna capacitate de rezilienta le ofera copiilor aptitudini care le vor folosi toata viata. Indivizii reusesc astfel sa faca fata unor circumstante nefavorabile, sa se adapteze si sa continue, in ciuda acestor adversitati ce se pot ivi. Teremenul „rezilienta” este adesea prost utilizat atunci cand se spune ca cei mici sunt in mod natural rezilienti.

Adevarul demonstrat stiintific este acela ca interactiunile umane iubitoare, mediile in care se simt sustinuti si oportunitatile pe care le au prin intermediul unor schimbari de abordare sunt esentiale pentru a construi aceasta importanta calitate umana.

Deborah Harris: Rezilienta din perspectiva sanatatii mintale in copilaria timpurie se refera la capacitatea de a depasi greutati serioase sau adversitati, fara eforturi de durata. Este foarte important ca oamenii care lucreaza cu bebelusi si copii mici sa nu faca greseala de a crede ca toti copiii sunt rezilienti in mod natural, ca isi revin imediat sau ca “nu isi vor mai aminti” evenimentele traumatice. Acestea sunt mituri si o dovada de neintelegere pe care cercetarile le infirma, explica si Deborah Harris.

Copiii experimenteaza stresul si experientele repetate de stres sunt toxice. A reduce efectele unor adversitati semnificative este esential pentru dezvoltarea sanatoasa a copiilor si pentru progresul si prosperitatea oricarei societati, arata cele doua specialiste.

Oameni precum Deborah si Mary Claire sunt extrem de dedicati muncii lor si de aceea am vrut sa aflu care este acea esenta interioara care poate tine preocupata o fiinta umana, timp de peste 30 de ani intr-un domeniu dificil si provocator.

Iulia Sima: As vrea sa aflu mai multe lucruri despre munca voastra, experienta pe care o aveti in acest domeniu si care a fost chemarea voastra interioara ce v-a facut sa va indreptati spre domeniul psihologiei dezvoltarii si sanatatii mentale a copilului?

Mary Claire Heffron: La inceput eu mi-am dorit sa lucrez in teatru si, in timpul unui program de formare de la un teatru de stat din Franta, am avut ocazia de a performa aceeasi piesa in fata unor audiente formate din copii de diferite varste. Am fost foarte curioasa de ce copiii de diferite varste raspundeau in mod diferit si curiozitatea m-a impins in final spre a studia si a lucra in domeniul dezvoltarii copilului.

Cand am inceput sa inteleg cat este de importanta dezvoltarea timpurie pentru intreaga viata, am ales sa ma formez si sa caut oportunitati academice in domeniul copilariei timpurii si sanatatii mentale a copiilor.

Acest lucru a interferat si cu interesul meu din zona justitiei sociale, ceea ce m-a condus catre o cariera unde am lucrat cu familii care se confrunta cu o varietate de circumstante adverse de viata inclusiv sanatatea copiilor lor si provocarile cresterii si dezvoltarii, traume, implicarea serviciilor sociale, imigratia, incarcerarea sau pierderea cuiva drag.

Deborah Harris: De cand ma stiu am simtit un imbold si o afinitate pentru a-i ajuta pe cei din jurul meu. Formarea mea initiala in domeniul sanatatii mentale a fost cu adulti si adolescenti in diverse circumstante (tratamentul dependentilor de droguri, incarcerarea, spitalizarea psihiatrica). In timpul programului de masterat in domeniul asistentei sociale, am fost suficient de norocoasa sa fac un internship in cadrul programului Infant Parent Program (n.r. Programul Copil Parinte), care a fost creat de Selma Fraiberg, cea care este adesea numita “mama sanatatii mintale a copilului”. Acest program m-a dus pe drumul sanatatii mintale a copiilor si psihologiei copilariei timpurii, un drum pe care l-am continuat timp de 40 de ani cu pasiune si dedicatie.

In cadrul aceluias program am cunoscut-o si pe Dr. Mary Claire Heffron, fiind amandoua absolvente care faceam acest program de internship. Am fost amandoua deschise sa ne inrolam intr-o formare extinsa pe aceasta tema.

Eu m-am concentrat asupra traumei si muncii cu copii si copii mici care au avut experienta unui tratament dur si familii care faceau parte din Sistemul de protectie sociala a copiilor. Mare parte din munca mea din ultimii 30 de ani s-a focusat asupra necesitatii de a adresa nevoile celor mai vulnerabili copii din perspectiva clinica, a dezvoltarii si a nevoilor legale pentru adultii care iau decizii in numele lor.

Imagine 1 dr.: Deborah Harris



Imagine 2 st: Dr. Mary Claire Heffron

