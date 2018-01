Cand endometrioza avansata face ravagii - Impreuna pentru Adriana!

Endometrioza este boala invalidanta, de care sufera peste 500.000 de romance! Unele dintre ele traiesc chiar acum la limita unei vieti pline de dureri si agonie.

Adriana este una dintre ele. Tanara, in varsta de numai 31 de ani, dintr-un sat aflat la 50km de Craiova, mama a unui baietel ce se pregateste sa intre la liceu sufera cumplit zilnic din cauza complicatiilor endometriozei. Este la un pas de ocluzie intestinala, deoarece implanturile endometriozice i-au cuprins o parte din colon, obstructionandu-l. Adriana este programata la o a treia interventie chirurgicala pe data de 2 februarie. O mai despart cateva zile si aproape 8000 de lei de o operatie care o poate scapa de chinul zilnic prin care trece. Desi este o luptatoare, Adriana are acum nevoie de ajutorul nostru.

Povestea ei, asa cum a fost descoperita de catre Asociatia Eu si Endometrioza, incepe in urma cu cativa ani, cand Adriana a plecat impreuna cu familia, in Italia, pentru a-si face un rost si a putea trai decent. Planurile lor au fost zadarnicite insa, de endometrioza care nu ii mai permitea Adrianei sa lucreze. A pierdut mai multe locuri de munca pentru ca durerile menstruale o tintuiau la pat luna de luna.

“Pana in 2014 am pierdut 3 locuri de munca, iar la ultimul loc am lesinat si am fost internata pentru 3 saptamani in Milano, de unde am iesit cu acelasi rezultat cu semnul intrebarii: chist endometriozic???.”

Controalele medicale din Italia doar au suspicionat existenta endometriozei, prin prezenta unor chisturi despre care medici italieni nu s-au putut pronunta la acea ora daca sunt de natura endometriozica sau nu. intoarsa in tara, deoarece Italia nu mai era o optiune data fiind starea ei, Adriana merge pe la mai multi medici din Craiova (cel mai apropiat oras de ea) si Bucuresti.

In aprilie 2016 este operata pentru prima data de endometrioza, de un medic din Bucuresti. Pe fisa de externare se precizeaza prezenta unul nodul endometriozic, de care medicul nici nu s-a atins. Din cauza ca durerile se permanetizasera, iar Adriana nu mai putea lucra, sta in nicio pozitie si agoniza efectiv cateva zile pe luna, in perioada menstruatiei, fiind luata lunar cu salvarea din casa, este operata cateva luni mai tarziu pentru a doua oara tot in Bucuresti, de un alt medic, care ii curata focarele de endometrioza. Mai putin nodulul rectovaginal, pe care si acest medic il mentioneaza in fisa de externare dar il lasa tot acolo.

“Din 31 de zile din luna doar patru zile nu sangeram”…

Din octombrie 2016 si pana astazi viata Adrianei este un calvar zilnic. in mai bine de un an de la ultima interventie chirurgicala suboptimala, Adriana trece in fiecare zi prin dureri crunte care nu ii permit sa mai fie functionala. Acum o luna a primit din nou indicatie pentru o noua interventie chirurgicala urgenta, de data aceasta din partea unui medic timisorean care are specializare in endometrioza si opereaza cu succes si echipa multidisciplinara astfel de cazuri.

Pe site-ul Asociatiei Eu si Endometrioza, cea care ne-a semnalat cazul Adrianei, aceasta se destainuie:



“In toti acesti ani, copilul nostru, care acum are 13 ani a vazut si simtit fiecare durere pe care o am. Noi suntem o familie cu posibilitati reduse, traim intr-o casa cu o sigura camera si o bucatarie, dormim toti trei in acelasi pat iar toaleta este in curte. Copilul meu a stat in fiecare noapte langa mine, mi-a incalzit sticle cu apa, mi-a sters lacrimile si a suferit mai mult ca mine vazand ce se intampla cu mama lui. Sunt nopti in care urlu de durere pana dimineata, nopti in care vars continuu din cauza acelorasi dureri, iar cel mic se uita neputincios la mine”.

Adriana are nevoie urgenta de ajutor. Statul nu ofera vreun sprijin pacientelor cu endometrioza din Romania, iar Adriana se teme pentru viata ei si incearca din rasputeri sa stranga suma de 8000 de lei care o mai desparte de operatia la care este programata peste numai cateva zile.

Putem sa ii oferim acestei tinere mame, cu posibilitati financiare modeste o sansa pentru o viata fara dureri si complicatii generate de aceasta boala atat de putin cunoscuta inca, chiar si de catre personalul medical. Avem ocazia sa ajutam in aceste zile o femeie puternica, o mama care isi doreste sa isi poata creste pe mai departe copilul, dar pentru aceasta are nevoie sa se insanatoseasca! Haideti sa fim alaturi de Adriana!

Intreaga poveste a Adrianei o puteti citi aici!

eusiendometrioza.ro/apel-umanitar-pentru-adriana

Conturile in care puteti dona pentru Adriana, o suma oricat de mica sunt urmatoarele:

Cont Euro: IT84C0347501605CC0010846723 – Popa Adriana

Cont in lei: RO22INGB0000999904965848 – Popa Adrian

Asociatia Eu si Endometrioza a fost infiintata in primavara anului trecut de catre paciente cu endometrioza, din dorinta de a creste gradul de constientizare despre aceasta afectiune, atat in randul personalului medical, cat si in randul publicului larg. “Ne-am implicat in promovarea cazului Adrianei Popa pentru a ne continua munca de ajutor si suport oferit pacientelor cu endometrioza aflate in stadii avansate de suferinta si cu conditii materiale precare. Apreciem orice ajutor adus in cazul ei, precum si pentru toate proiectele Asociatiei, pe care le puteti regasi pe www.eusiendometrioza.ro, spune Clarisa Iordache, fondatoarea acestui ONG.