Viata lui Teodor Lupea, un baietel de numai 3 ani si 9 luni, depinde de 25.000 de Euro, bani pe care parintii nu ii au. Copilul a fost diagnosticat cu o hemipareza, care ii afecteaza inclusiv mainile, si trebuie operat in regim de urgenta, in Viena, la inceputul lui februarie, altfel risca sa ramana paralizat pe viata.

Teodor s-a nascut prematur, la doar 32 saptamani, avand o greutate de 1.300 de grame, dupa o serie de complicatii, dar a dat dovada ca este un adevarat luptator inca din burtica mamei. Usor-usor, totul revenea la normal in familia Lupea, bebelusul crestea frumos, lua in greutate, insa toata armonia a fost curmata brusc, in august 2016, cand copilul implinise 2 ani si 5 luni. Erau cu totii in concediu la mare, a prins o raceala si au ajuns in spital. Intr-o dimineata, mama a constatat ca micutul avea gatul intepenit si nu se mai putea misca.

Initial, intepeneala a fost tratata ca un banal “curent” de la aerul conditionat, dar afectiunea s-a agravat si se manifesta ca o paralizie. A fost transferat de urgenta in Bucuresti, unde a fost supus unor serii de evaluari, teste si analize, fara ca medicii sa poata da un verdict foarte clar asupra cauzelor care i-au provocat aceasta stare.

Cu toate acestea, in urma tratamentului cu antibiotice si cu imunoglobulina umana, Teodor incepea sa dea semne ca se face bine, isi misca degetele, iar paralizia faciala nu mai era asa accentuata. Miracolul nu a tinut insa mult, deoarece starea lui a inceput sa se inrautateasca din nou si au inceput sa caute ajutor peste hotare.

Parintii au plecat cu Teodor la o clinica din Viena, unde doctorii austrieci au depistat si cauza bolii: a fost intepat de o insecta, care i-a provocat paralizia. Interventia chirurgicala consta in implantarea nervilor si trebuie efectuata la inceputul lui februarie, in caz contrar Teo avand sanse maxime sa nu mai poata fi recuperat si sa ramana paralizat pe viata.

Doneaza pentru Teodor!

Campania de strangere de fonduri pentru recuperarea lui Teodor se deruleaza pe platforma de donatii a Asociatiei “Salveaza o inima” - https://salveazaoinima.ro/campaigns/teodor-lupea/, unde sute de romani au donat in total aproximativ 12.000 de Euro. De asemenea, donatiile mai pot fi facute si prin SMS, la 8832, cu textul “Teodor” sau prin transfer bancar in consturile Asociatiei: RO05BTRL00701205W82870XX (cont in lei), RO28BTRLEUR CRT00W8287001 (cont in Euro), RO68BTRLUSDCRT00W8287001 (cont in dolari).