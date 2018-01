Concursul 'Si tu poti fi EROU!', o sansa pentru mediu si pentru o factura mai mica la energie

In perioada 27.12.2017-26.03.2018, CENTRUL ROMAN DE POLITICI ECONOMICE – CEROPE organizeaza in cadrul proiectului Energy Hero concursul 'Si tu poti fi EROU!'.

Comunicat de presa

Concursul este un prilej bun pentru utilizatorii casnici sa economiseasca energie electrica si sa isi scada factura la lumina. Concursul este disponibil prin aplicatia Energy Hero si pe platforma Energy Hero.

Participantii pot castiga un premiu special in valoare de aproximativ 300 de lei, pe care si-l vor alege singuri dintr-o lista de produse. Pasii pentru inscrierea in concurs sunt:

1. Descarcarea aplicatiei Energy Hero, disponibila gratuit pe Google Store sau de pe iTunes sau accesati pagina https://energyhero.cerope.ro/

2. Inregistrarea pe aplicatie sau in platforma.

3. Fotografierea indexului contoarului tau direct din aplicatie sau cu ajutorul camerei foto.

4. Incarcarea pozei pe profilul de utilizator din aplicatie pana pe data de 26.01.2018, ora 24:00.

5. Scrierea valorii indexului in spatiul separat alocat.

6. Alegerea propriilor sfaturi de economisire ale energiei.

7. Incarcarea pozelor cu valorile indexul, urmand aceeasi pasi, si in februarie si martie.

Primii zece clasati vor primi premii constand intr-un produs electrocasnic eficient energetic, la alegere dintr-o lista cu produse foarte utile si de cea mai buna calitate. Premiile de pe lista sunt:

Hard Disk Extern (HDD)

Aspirator de mana,

Cuptor cu microunde,

Storcator de fructe,

Nebulizator (Aparat pentru aerosoli),

Expressor

Fier de calcat.

In cadrul platformei si in aplicatie, utilizatorii vor avea acces la Ghidul pentru Eroii Energiei, cu recomandari pentru scaderea consumului de energie.

Proiectul Energy Hero este realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civica, un program dezvoltat de Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile in parteneriat cu Romanian-American Foundation si Enel Romania.

Proiectul Energy Hero isi propune sa informeze si sa responsabilizeze cetatenii din Bucuresti si indirect, din toata tara, cu privire la actiuni simple ce pot fi intreprinse in viata de zi cu zi de economisire a energiei electrice. Proiectul se adreseaza comunitatilor din Bucuresti, oras pilot, avand potential de a fi replicat si in alte orase.

Astfel, scopul proiectului este de a contribui la formarea unor cetateni responsabili si informati, care utilizeaza eficient energia electrica si termica.

Mai multe informatii pot fi gasite pe site-ul de internet www.cerope.ro si pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/eroiienergiei/ .

Foto homepage: Pexels