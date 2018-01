Perspective catre viitor: Ausblick, un nou prototip de casa

HUF HAUS deschide drumul spre un nou tip de locuinta pentru industria caselor prefabricate cu lansearea celui mai recent prototip in satul HUF din Hartenfels, Germania. Proiectata de Alexander Huf, casa este realizata exclusiv din sticla securizata, care este integrata in constructie printr-o noua procedura aflata in proces de brevetare.

Comunicat de presa

Rezultatul a peste sase ani de cercetari si teste, metoda consta in integrarea pieselor din sticla prin proceduri mecanice, fara a folosi adezivi, in constructia caselor pe structura de lemn.

„Asemenea oricarui nou proiect pe care il lansam, si cu acest prototip de casa ne-am dorit sa aducem o schimbare in industria din care facem parte, de a crea ceva care sa transforme in bine viata celor care locuiesc in casele HUF. Si am inceput prin a ne intreba cum va arata viata in viitor. Acest lucru a presupus, bineinteles, viziune arhitecturala si cunostinte asupra unor tehnici inovatoare, care nu sunt inca disponibile pe piata, insa credem ca acesta este singurul mod prin care putem evolua: prin proactivitate, curaj si privind mereu spre viitor”, a declarat Georg Huf, directorul general al HUF HAUS.

„Impreuna cu Universitatea Fortelor Armate Federale din München, cu biroul de inginerie structurala Winkens si cu furnizorul nostru Glas Schneider, am dezvoltat, prin acest conector mecanic, un produs unic, care, spre deosebire de incastrarea cu adezivi folosita pana in acest moment pe piata, nu permite niciun fel de modificari de rezistenta odata cu trecerea timpului”, a adaugat Christoph Schmidt, membru in echipa de conducere a HUF HAUS.

Noul prototip de casa HUF HAUS poarta numele "Ausblick", care s-ar traduce prin „perspective”, si prezinta o serie de caracteristici care o ridicala inaltimea numelui sau. Proiectata de Alexander Huf, arhitect si membru al familiei HUF, casa are un acoperis tip fluture si nu are nevoie de intrerupatoare, ci integreaza o serie de tehnologii de ultima generatie care o transforma intr-o casa inteligenta.

Casa este inca in faza de cercetare si va oferi informatii pretioase despre rezistenta la uzura si capacitatea de incarcare a acestui tip complex de structura realizata exclusiv din grinzi si sticla. Evaluarile sunt realizate cu ajutorul unor dispozitive speciale montate pe fatada de sticla, care masoara cele mai mici miscari ale acesteia, precum si pe cele ale cladirii in general. Datele astfel colectate sunt comparate in timp real si cu informatiile despre vreme si conditiile climatice, ceea ce permite o evaluare exacta a influentelor exercitate asupra constructiei din exterior.

Clientii interesati de achizitia unei case HUF poate merge intr-un tur ghidat al noii locuinte inca din faza de constructie a acesteia in satul HUF din Hartenfels. Deschiderea oficiala va avea loc in primavara anului 2018.

Casele HUF sunt disponibile si in Romania, iar primele doua case de prezentare din tara noastra, ART si MODUM, pot fi vizitate in ansamblul rezidential premium Dumbrava Vlasiei, situat langa Balotesti.