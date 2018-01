Globurile de Aur 2018: OPRAH WINFREY, un discurs pentru femei care a ridicat sala in picioare

Golden Globes 2018 sub semnul #metoo - discursul Oprhei Winfrey

Anul acresta la Golden Globes 2018, Oprah Winfrey facut audienta sa se ridice in picioare cu un puternic discurs in care a adresat injustitia din lume, vorbin in mod special despre modul nedrept cum sunt tratate femeile din intreaga lume.

Golden Globes 2018 a stat sub semnul campaniei internationale #MeToo. Toate vedetele prezente au ales o tinuta neagra in semn de suport pentru aceasta miscare ce condamna agresiunea sexuala la adresa femeilor si discriminarea de gen.

In cadrul galei, Oprah Winfrey a fost laureata cu distinctia Cecil B DeMille pentru intreaga cariera. Dupa o introducere facuta de Reese Witherspoon, Oprah Winfrey a monoploizat seara pentru a vorbi cu mult curaj despre teme foarte importante ale prezentului: drepturile persoanelor de culoare, injustitie sociala, coruptie si mai ales, drepturile femeilor.

As vrea ca fiecare fetita care priveste acum sa stie ca se intrevede o noua zi la orizont!

Oprah - Golden Globes 2018; Sursa - media.giphy.com

Vorbind despre victimele abuzului sexual, Oprah a notat ca recentele dezvaluiri despre faptele de agresiune sexuala ce se petrec la Hollywood sunt de fapt un fenomen global, care depaseste industria de entertainment. Problema, spune Oprah, „transcede orice cultura, geografie, rasa, religie, politica sau loc de munca.”

Citeste mai departe >>>