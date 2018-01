Speram ca si in anul 2018, activistii de mediu sa aiba aceeasi energie de a face lucruri bune. Noi le vom fi alaturi. Salvarea Raului Jiu a fost in anul 2017, un succes.

Cazul a revenit pe agenda publica dupa ce peste 30.000 de iubitori de natura au semnat petitia publica initiata de Calin Dejeu pentru a opri lucrarile de pe Jiu, dar i dupa ce WWF a solicitat public interventia urgenta a Ministerului Mediului i Garzii de Mediu in acest caz.

Mai multe ONG-uri, impreuna cu activisti de mediu au documentat cu analize si studii acest caz in cadrul unui grup de lucru juridic infiintat la initiativa WWF, iar asociatiile Bakwatch Romania si Neuer Weg au adus cazul spre solutionare in fata instantelor de judecata - un exemplu de colaborare in cadrul societatii civile care arata ca impreuna putem realiza lucruri aparent imposibile.

„In aceste momente, in care romanii protesteaza impotriva coruptiei, impotriva slabirii justitiei, acest caz vine sa ne arate importanta unei justitii libere si nu in ultimul rand ne ajuta sa realizam puterea de reactie a oamenilor atunci cand valori importante sunt in pericol, inclusiv conservarea naturii. Cand mai multe proiecte legislative aflate in dezbatere in Parlament sau Camera Deputatilor tind sa slabeasca legislatia care protejeaza ariile naturale si speciile salbatice din Romania, salvarea Jiului ne ofera speranta”, mai adauga specialistul WWF.

Proiectul hidroenergetic de pe Jiu obtinuse acordul de mediu in 2003, inainte ca Romania sa devina membru al Uniunii Europene, cand regulile de mediu au devenit mult mai stricte. in 2005, zona unde se construia hidrocentrala devine Parc National (din 2005) i sit Natura 2000 [1] de interes comunitar. Toate acestea pentru conservarea bogatiei naturale a zonei: habitate de fag i frasin, habitate ripariene, habitate cu vegetatie lemnoasa i versanti stanco i, unde traiesc specii precum ursul brun, rasul, specii de amfibieni, pe ti i nevertebrate (racul de ponoare).

In 2016, Garda de Mediu solicitase conducerii Hidroelectrica reevaluarea, din punctul de vedere al impactului asupra mediului, a proiectului de pe Jiu, in conformitate cu legislatia curenta. Compania de stat a decis sa atace in instanta decizia Garzii de Mediu pentru a putea continua nestingherita lucrarile, inca aproape doi ani, insa instanta a respins definitiv, in octombrie 2017, actiunea Hidroelectrica.

Vezi intreaga poveste a salvarii Raului Jiu, foarte bine documentata, aici.

Foto homepage: Donald Tong/ Pexels