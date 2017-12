Peste 350 de copii si batrani au beneficiat pe parcursul a 6 luni, de activitati terapeutice in cadrul proiectului „Doctor cu 4 labute” al Echipei de Terapie si Activitati Asistate de Animale Bucuresti, parte a CCU (Clubul Cainilor Utilitari), cu ajutorul finantarii Fundatiei Orange.

Cei 9 caini de la „Doctor cu 4 labute” au ajuns la mai multe organizatii - Asociatia Down Plus Bucuresti, Asociatia invingem Autismul, Asociatia Help Autism, Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala din Bucuresti, Asociatia MagiCamp, Asociatia Crestina Sfantul Nicolae si Sfantul Alexandru, Asociatia de Medicina Pentru Sanatate Publica si Asociatia Ateliere Protejate - si au adus bucurie copiilor si batranilor.

«„Doctor cu 4 labute” este cel mai mare proiect finantat pe care echipa de Terapie si Activitati Asistate de Animale l-a avut pana acum. Cu ajutorul finantarii Fundatiei Orange am reusit sa ajungem impreuna cu cei 9 caini neobositi la sute de persoane care aveau nevoie de noi. Pe parcursul acestor luni, echipele noastre au vizitat numeroase centre de copii cu dizabilitati, centre de seniori, tabara pentru copii cu afectiuni oncologice – MagiCamp, dar am organizat si evenimente proprii de socializare a copiilor tipici cu cei atipici, ce au avut loc la terenul nostru de antrenamente. Toate reusitele acestea nu pot decat sa ne bucure, sa ne dea putere si speranta ca tot ceea ce facem are un real ecou in vietile beneficiarilor nostri», a spus Luciana Manole, coordonator al echipei de TAAAB.

Proiectul „Doctor cu 4 labute” a avut peste 350 de beneficiari directi ce s-au bucurat de experiente educationale si recreationale prin interactiunea cu cainii de terapie si aproximativ 1500 de beneficiari indirecti – familii, voluntari si terapeuti. Acesta s-a desfa urat pe o perioada de 6 luni si a avut o valoare totala de 39.180 lei, din care 24.400 lei reprezinta contributia Fundatiei Orange.

„Dupa frumoasele intalniri cu cainii, am inteles ca si copilul meu poate lega prietenii si ca poate sa exprime emotii intense. Pentru aceasta realizare multumesc din suflet intregii echipe Terapie si Activitati Asistate de Animale, care a empatizat cu Alex si a creat, prin munca ei, o relatie emotionala profunda”, povesteste Mihaela Voicu, Vicepresedinte comitet parinti, Asociatia Help Autism.

„Acest proiect este despre ce iubesc eu cel mai mult: oamenii si animalele si despre relatia deosebita care se poate crea intre noi daca ne deschidem inima. in cele 6 luni de proiect am invatat multe despre coordonarea unui proiect de filantropie si am cunoscut oameni minunati, carora nu le este frica sa isi asume schimbarea pe care vor sa o vada in lumea din jurul lor,” a declarat Raluca Nita, coordonator al proiectului, angajat Orange Romania.

Proiectul este finantat in cadrul concursului „Sustine un ONG!” editia 2017, prin care Fundatia Orange ofera anual fonduri pentru proiecte coordonate de angajati ai Orange Romania. Rolul acestui program este sa creasca in randul angajatilor gradul de constientizare in privinta activitatilor de filantropie, de voluntariat si implicare in folosul comunitatii si totodata sa ii familiarizeze cu scrierea de proiecte si coordonarea implementarii lor.