100.000 de cetateni pentru Justitie

Comunicat de presa

Petitia poate fi accesata aici: https://facem.declic.ro/campaigns/toti-pentru-justitie

Comunitatea Declic a creat #rezist si prin forta noastra comuna, a zecilor de mii de membri, l-a transformat in simbolul protestelor din februarie. In ultimele luni, membrii comunitatii Declic au lucrat neincetat pentru a convinge parlamentul sa nu adopte Legile Justitiei. Au luat parte la proteste unde au ridicat cu totii palmele Toti pentru Justitie, au fluierat hotia si mai nou, isi concentreaza atentia asupra senatorilor - prin audiente si bannere care ii vizeaza in mod direct.

Duminica, 17 decembrie, membri ai comunitatii alaturi de alte zeci de cetateni au luat parte, pe frig si ploaie, la Flashmobul România condamnata la tacere. Video-ul flahmobului ce a promovat in mod direct petitia, a dus la o explozie a numarului de semnaturi. In doar doua zile, acesta a crescut cu aproximativ 50.000 de semnaturi:

Luni, 19 decembrie, petitia a fost citita in plen de Vicepresedintele senatului Mihai Gotiu. Textul petitiei cere senatorilor ca in ziua votului sa spuna NU modificarilor aduse legilor justitiei, sa fie de partea buna a istoriei, intr-un moment in care este clar ca se decide viitorul european al Romaniei.

In cadrul campaniei Toti pentru Justitie, 6000 de pancarte in forma de palma au fost tiparite. Costul acestor pancarte a fost acoperit din donatiile a 1000 de membri Declic. Pancartele Toti pentru Justitie au fost ridicate la majoritatea protestelor din tara. Ieri au ajuns si in Senat unde au insotit mesajul de protest al opozitiei fata de modul nedemocratic in care PSD/ALDE/UDMR au ales sa treaca prin Parlament modificarile la Legile Justitiei.

Gasiti aici intregul text al petitiei: http://campanie.de-clic.ro/toti-pentru-justitie