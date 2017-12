Studiu national complex: cum traiesc, cum gandesc si ce isi doresc romanii cu adevarat!

Vezi rezultatele primului studiu national complex care masoara tendintele in stilul de viata al romanilor in 2018.

Comunicat de presa

Hunters, noua divizie de trenduri a companiei de cercetare Unlock Market Research, lanseaza primul studiu national complex care masoara tendintele in stilul de viata al romanilor in 2018. Datele au fost colectate timp de un an si arata cum oamenii si-au regandit modul in care traiesc, acestea fiind prezentate sub forma a 15 trenduri sociale si profesionale.

Semnal de alarma pentru angajatori

Studiul arata ca romanii isi doresc sa castige mai mult timp personal in loc de bani si nu mai sunt multumiti de ce le ofera de obicei angajatorii. Astfel, 55% dintre romani spun ca sunt dispusi sa accepte un loc de munca mai prost platit, dar care sa le ofere mai mult timp liber.

In acest timp, Romania trece printr-o criza pe piata muncii, cand tot mai multe companii se plang ca nu gasesc resurse umane, in ciuda salariilor oferite.

Romanii vor sa faca mai mult ce le place

Totodata, cea mai puternica tendinta, recunoscuta de 65% dintre romani, este dorinta de a-si incetini ritmul alert al vietii. Oamenii vor sa isi recupereze timpul personal, sa se bucure cu adevarat de el si cauta sa faca doar lucrurile care le plac, inclusiv la munca. Romanii nu mai sunt dispusi sa lucreze peste program sau in weekend si simt ca ziua este prea scurta pentru tot ceea ce vor sa faca.

Mai mult timp de calitate: incepem sa ne tratam de dependenta de tehnologie

Romanii cauta din ce in ce mai mult linistea din afara tehnologiei si autenticitatea in relatiile interumane. De aceea, 37% dintre romani deja isi limiteaza timpul petrecut pe internet sau pe telefonul mobil, inchizandu-le dupa-amiaza si in weekend-uri, iar 7 din 10 simt ca ii afecteaza consumul de tehnologie. Motivul, spun sociologii: libertatea pe care o ofera tehnologia este una falsa, ce provoaca dependenta si care ne face adesea sa irosim timpul.

In schimb, romanii sunt tot mai preocupati de bucuriile simple care ii reconecteaza cu tot ce este uman: vor sa se intalneasca mai des cu cei dragi, sa se joace mai mult, sa stea in natura - tendinta confirmata de peste 61% dintre noi. Sociologii explica fenomenul ca fiind un revers al abuzului de tehnologie si a lumii virtuale.

Romanii se implica din ce in ce mai mult sa faca o schimbare in bine

Studiul arata ca simtim nevoia de a aduce mai mult sens in viata noastra si de a face lucruri mai importante. 3 din 10 romani fac voluntariat in mod activ pentru cauze sociale sau de mediu, fara sa fie constransi. Multi dintre ei sunt tineri si copii si aleg voluntariatul pentru actiuni de reciclare si protejare a naturii. La nivel general, 43% dintre romani recunosc trendul de a avea un mediu mai curat, iar unii spun ca se simt vinovati daca nu fac nimic pentru asta.

Studiul incadreaza tendintele in patru teritorii de schimbari majore in Romania:

1. Ne luptam pentru a ramane umani – tedinta validata de 60% dintre romani

Acest lucru inseamna ca ne pasa mai mult, am devenit mai empatici si simtim nevoia sa oferim ajutor. De aceea, ne implicam mai mult si suntem solidari pentru o societate mai buna: ne conectam cu ceilalti, iesim in strada sa protestam sau strangem donatii pentru scopuri caritabile.

Dorinta pentru o lume mai buna merge si mai departe: 66% dintre romani confirma nevoia de a infrumuseta locul in care traiesc, fiind din ce in ce mai preocupati de latura estetica a tot ce ii inconjoara, de la casa, mancare si chiar pana la propriul corp.

2. Comunitatea are o voce mai importanta ca oricand – tendinta validata de 45% dintre romani

Romanii au descoperit ce inseamna o comunitate si in ce consta puterea ei.

6 din 10 romani recunosc dorinta de a se strange in jurul unui scop comun pentru a avea un impact real in lume. Pe facebook sau in strada, oamenii au invatat sa se formeze natural ca grup, sa aiba incredere unii in ceilalti si sa colaboreze mai mult, cu crezul ca astfel isi pot schimba viata in bine. Romanii si-au dat seama ca si cei din jur sunt gata sa se implice pentru o cauza.

Nu ne mai este rusine ca suntem romani

41% dintre romani considera ca Romania a inceput sa conteze pe harta lumii. Potrivit declaratiilor acestora, nu le mai este rusine ca sunt romani si considera ca identitatea nationala a castigat reputatie si a devenit motiv de mandrie. Romanii au inceput sa sprijine tot ce reprezinta valoare locala si cumpara produse romanesti doar din acest motiv.

