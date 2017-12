Momentul lui Justin Baldoni, un promotor al cauzelor sociale si un feminist feroce, a devenit foarte popular pe Facebook in doar cateva ore. Prin intermediul fiecarei aparitii, Baldoni atrage atentia asupra cauzei inegalitatii dintre femei si barbati. Isi foloseste carisma si statutul de actor celebru pentru a schimba lumea intr-un loc mai bun. Nu-i asa ca si voi l-ati vrea pe Baldoni multiplicat? :))

Masculinitate toxica V.S. Masculinitatea sanatoasa: Justin Baldoni pledeaza pentru redefinirea masculinitatii

Eu am terminat-o cu incercarea de a fi <<destul de barbat>>!

In cadrul discursului TED pe care l-a sustinut in luna noiembrie in New Orleans - SUA (postat recent in retelele de socializare), el s-a adresat in primul rand barbatilor. Baldoni pledeaza pentru o redefinire a masculinitatii si vorbeste despre o integrarea a sensibilitatii in viata barbatilor.

Baldoni se foloseste de imaginea lui macho pentru a propune un tip de masculinitate care nu respinge feminitatea si femeile, o masculinitate in care senibilitatea ar trebui sa fie imbratisata si nu desconsiderata: “Eu am terminat-o cu incercarea de a fi <<destul de barbat>>!”, spune Baldoni. Foarte recent, Justin Baldoni a luat atitudine si in cadrul miscarii #metoo, facand apel catre toti barbatii sa sustina aceasta demascare a agresiunii sexuale la adresa femeilor. Justin Baldoni este casatorit cu Emilly Baldoni si are o fetita de doi ani pe care o iubeste foarte mult si un baietel, fiind un sot si un tata extrem de devotat.

Am pretins ca sunt un barbat toata viata mea

“Am pretins ca sunt un barbat toata viata mea. Am pretins ca sunt puternic atunci cand eram de fapt slab, increzator cand eram nesigur si tare cand de fapt eram vulnerabil. Cred ca de cele mai multe ori jucam un rol, dar am oboist sa ma mai prefac. Si va spun ca este epuizant sa incerci mereu sa fii destul de barbat pentru toata lumea in acelasi timp.”

“De cand ma stiu mi s-a spus ce fel de barbat ar trebui sa devin cand am sa fiu mare. Ca si barbat, tot ceea ce imi doream era sa fiu acceptat si apreciat de catre ceilalti baieti, dar pentru acceptarea asta trebuia sa ma echipez si cu o dezgustatoare perspectiva asupra feminitatii si cum nis se spunea ca femininul este opusul masculinitatii, fie trebuia sa resping aceste calitati, fie sa ma lovesc eu de respingere. Acesta este scenariul care ni se da. Nu? Fetele sunt slabe si barbatii sunt puternici. Acest lucru este comunicat subconstient catre sute de milioane de tineri baieti si fete din toata lumea, asa cum s-a intamplat si cu mine.”

Eu am venit aici, in calitate de barbat ca sa spun ca acest lucru este gresit, este toxic si ca trebuie sa se termine.

"Sunt doar un barbat care s-a trezit dupa 30 de ani si a realizat ca traia intr-o stare conflictuala, un conflict cu ceea ce simteam eu ca sunt in sufletul meu si ceea ce imi spunea lumea ca trebuie sa fiu ca barbat. Dar eu nu am dorinta de a ma incadra in actuala stramba definitie a masculinitatii fiindca eu nu vreau sa fiu doar un barbat bun. Eu vreau sa fiu un om bun. Si cred ca acest lucru se poate intampla nu doar daca barbatii invata sa imbratiseze acele calitati din ei insisi despre care ni s-a spus ca sunt feminine, ci si daca luam atitudine si invatam de la femeile care intruchipeaza aceste calitati."

Mai departe, Baldoni vorbeste si despre modelul primit de la tatal sau – un om sensibil si iubitor, dar pe care la un moment dat in viata sa l-a respins fiindca nu il credea destul de „masculin”. „L-am invinuit fiindca m-a facut moale. Fiindca a fi delicat insemna a fi ridiculizat. Tata nu a fost modelul traditional de masculinitate si astfel ca nu m-a invatat sa imi folosesc mainile.

El nu m-a invatat sa vanez, cum sa, ma lupt, chestiuni de barbati. In loc de asta m-a invatat ceea ce stia el: ca a fi barbat inseamna sa te sacrifici si sa faci tot posibilul ca sa ai grija de familie si sa ii asiguri buna-starea.”

Masculinitatea toxica nu ii iarta insa nici pe cei mai sensibili barbati. Pentru ca asemenea tatalui care se chinuia singur sa duca greul familiei fara sa spuna un cuvant, in general barbatii gasesc foarte dificil sa vorbeasaca despre durerile sau greutatile lor, fiind presati de acelasi rol al unei masculinitati care ii forteaza sa apara puternici in orice situatie.

„Despre sporturi, politica sau femei, nu avem nicio problema sa ne impartasim opiniile, dar cand vine vorba despre insecuritatile noastre sau greutatile noastre, sau frica noastra de esec, atunci e de parca am deveni paralizati.”

Justin Baldoni: Esti destul de puternic ca sa plangi?

„Inteleg, explica Baldoni. Cand crestem avem tendinta de a ne provoca unul pe celalalt. Trebuie sa fim cel mai puternic, cel mai dur, cel mai curajos barbat care exista. Si pentru multi dintre noi, inclusiv eu, identitatile noastre sunt impachetate in daca, la sfarsitul zilei simtim ca am fost destul de barbati. Dar am o provocare pentru barbati, fiindca barbatii iubesc provocarile.”

Si aici urmeaza cea mai intensa parte a discursului sau:

„Va provoc sa vedeti daca puteti sa folositi aceleasi calitati care simtiti ca va fac barbati ca sa mergeti in adancul vostru. Puterea, curajul si duritatea voastra: Putem sa redefinim ce inseamna aceste lucruri? Esti destul de curajos sa fii vulnerabil? Sa apelezi la un alt barbat atunci cand ai nevoie de ajutor? Sa te abandonezi sentimentului de rusine? Esti destul de puternic ca sa fii sensibil, sa plangi atunci cand suferi sau de fericire, chiar daca acest lucru te-ar face sa pari slab? Esti destul de increzator in tine insuti astfel incat sa le asculti pe femeile din viata ta? Sa le asculti ideile si solutiile? Sa le sustii angoasele si sa le crezi cu adevarat, chiar daca ceea ce ele spun ar fi impotriva ta? Si vei fi suficient de barbat incat sa iei atitudine cand ii auzi pe alti barbati vorbind despre hartuirea sexuala? Sau cand ii auzi pe baietii tai vorbind despre <<a o imbata>> sau <<a-i pune mana pe fund>>. Te vei ridica si vei spune ceva astfel incat sa nu mai traim intr-o lume in care o femeie trebuie sa riste totul ca sa iasa in fata si sa spuna cuvintele „metoo” (n.r si eu – „me too” este campania internationala la care au aderat femei din toata lumea pentru a vorbi despre cazuri de violenta sexuala prin care au trecut.).”

Sfarsitul insufletitului sau discurs pentru redefinirea masculinitatii este un adevarat tribut adus tatalui: “In timp ce tatal meu nu m-a invatat cum sa imi folosesc mainile, el m-a invatat cum sa imi folosesc inima si pentru mine, acest lucru il face pe el sa fie un barbat mai barbat decat orice altceva.”

Urmariti-l pe Justin Baldoni pe Facebook: https://www.facebook.com/justinbaldoni/

si pe Instagram: https://www.instagram.com/justinbaldoni/

Actorul spune ca munca sa de activist pentru drepturile femeilor si pentru un nou tip de masculinitate este dedicata si sotiei Emily si fetitei sale Maya. De altfel, actorul, antreprenorul si activistul mai este cunoscut si pentru postarile sale adorabile din retelele de socializare, unde surprinde aspecte din viata de sot si de tata: