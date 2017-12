Cele mai mari greseli de alimentatie pe care le fac romanii in preajma sarbatorilor. Sfaturi de la un nutritionist

Comunicat de presa

Consumerismul exagerat, diversitatea si numarul prea mare de preparate din meniu, alimentele bogate in grasimi, zahar sau carbohidrati, consumul de bauturi alcoolice sau incalcarea regulilor de combinare a alimentelor si schimbarea brusca a dietei se regasesc printre principalele greseli de alimentatie pe care la fac romanii in preajma sarbatorilor de iarna.

Astfel, potrivit nutritionistului Maria Martac, reprezentanta a magazinului AlimenteSpeciale.ro, in preajma sarbatorilor, ingredientele si dieta nu ar trebui sa fie altele decat cele cu care organismul nostru este deja obisnuit. Din contra, ar fi indicat sa folosim aceleasi alimente/ingrediente, insa acestea pot fi pregatite intr-un mod mult mai atractiv si mai festiv. in plus, pentru a nu ne confrunta cu probleme digestive, regrete sau probleme mai grave de sanatate, trebuie sa acordam o atentie deosebita numarului, cantitatii si a modului in care combinam alimentele, sa continuam sa facem miscare si sa ne planificam din timp meniul pentru a ne bucura de preparate deopotriva sanatoase si gustoase.

„Consider ca unul dintre principalele motive care ne determina pe majoritatea dintre noi sa facem greseli in ceea ce priveste alimentatia in preajma sarbatorilor este atitudinea de nepasare fata de reguli si senzatia de relaxare completa care se rasfrange intr-un mod cu totul si cu totul gresit asupra propriului corp. Gandirea de tipul <<Doar o data pe an e Craciunul>>, <<Macar de sarbatori sa ma rasfat si sa ma simt bine, iar dupa Revelion ma apuc de dieta >>, <<Nu se intampla nimic daca fac cateva exceptii si de data asta>> poate avea urmari dintre cele mai grave, mai ales in cazul anumitor afectiunilor”, spune Maria Martac.

Potrivit nutritionistului, este absolut normal ca fiecare dintre noi sa marcam aceasta perioada atat de frumoasa din an, insa putem sa o facem printr-un „belsug controlat”, dieta fiind cu adevarat eficienta doar atunci cand devine un stil de viata. Astfel, daca in alte circumstante nu avem suficient timp pentru gatit si de petrecut in bucatarie, acum am putea profita si dedica mai multe resurse pentru acea reteta de prajitura sanatoasa pe care tot am amanat-o sau putem pune pe masa de sarbatoare o bogatie mai mare de garnituri, salate, fructe si preparate pe baza de cereale integrale, aranjate intr-un mod cat mai festiv si atragator.