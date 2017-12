Oamenii care bine, isi fac, in primul rand, un bine lor. Oamenii care fac bine stiu ca le face bine sa faca bine. Oamenii fac bine pentru ca li se face bine. Si invers. Bunatatea asta merge in ambele in sensuri. Si e atat de simpla! Oamenii fac bine pentru ca li se pare natural si e in normalitatea lor sa faca bine.

Se intampla lucruri care imi confirma faptul ca nu suntem pe aici din intamplare, viata nu ni se intampla, o facem, participam la ea, ne implicam, ca tot ceea ce facem are legatura cu ce am facut in trecut si e o rampa de lansare la ceea ce vom face in viitor, ce vom atrage in viata noastra. Ca micile actiuni pe le facem sunt parte dintr-un puzzle mai mare, ca pe unde trecem lasa o dara de magie si presaram energia cu care suntem incarcati.

Cu gandurile astea in minte, decid zilele trecute sa dau o fuga pana la Brasov. Tot in fuga am plecat de acasa, in fuga am urcat in tren, Nu reusisem sa cumpar bilet de la casa, dar am verificat conditiile de calatorie si era in regula sa cumpar bilet din tren, de la controlor. Urc in graba in tren, trenul plecand deja din gara si incep sa caut portofelul in rucsac, vrand sa platesc biletul. Caut, caut bine, scot toate lucrurile din ruscac, sunt la locul lor mai putin portofelul. Portofelul nu e. Zero.

Nu mi s-a taiat respiratia pe loc, nu am incep sa tremur, nici nu semn de atac de panica. In schimb, primul instinct a fost, si asa mi s-a parut natural, sa rog grupul de straini de langa sa-mi imprumute bani pentru bilet, urmand sa-I returnez in gara, in Brasov, unde ma astepta un prieten. La fel de natural au raspuns si ei: sigur! Ia cat iti trebuie! Platesc biletul, anunt prietenul sa ma astepte in gara si sa pregateasca niste bani pentru biletul meu, ma asez pe un scaun, imi trag sufletul. Incep ma gandesc la ce s-a intamplat cu 10 minute inainte.

Ca nu a fost deloc usor sa La ce lucru urias mi s-a intamplat, ce gest masiv au facut niste necunoscuti pentru o necunoscuta. Cata incredere au avut ca le voi returna banii, cata bunatate neconditionata! Cata bucurie si liniste mi-au adus mie, dar, de fapt, cred ca si-au adus-o lor. S-au bucurat ca au ajutat, ca au fost capabili sa ajute acolo unde a fost nevoie. A fost atat de simplu sa fie buni, sa fie generosi

Oamenii care fac bine, primesc bine. Iar eu am primit un mare bine! Poate, la randul meu, undeva, candva am facut si eu ceva bine in viata asta sau alta.

Oamenii care fac bine, o fac, in primul rand, pentru ei!

O experienta traita si povestita de Diana Chitu