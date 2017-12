Organic Christmas, festival de iarna in stil organic

Comunicat de presa

Organic Days iti aduce natura in mijlocul orasului!

Festivalul Iernii isi deschide portile pe 16 si 17 decembrie, in centrul orasului, la Point. Te asteapta un Craciun Verde ca bradul, cu tot ce e mai natural si mai organic pe piata: hrana bio servita in fel si chip, un Vitamin Bar cu sucuri naturale, ceaiuri si smoothie-uri super sanatoase, un targ de Craciun plin de cadouri ecologice create de artizani si designeri locali, zona de terapii pentru trup si suflet, colinde live, workshop-uri si prezentari dedicate stilului de viata sanatos.

Organic Christmas sau Craciunul Verde este locul unde se aduna floarea cea vestita a comunitatii pasionate de green living. Deschidem festivalul cu un meniu special de sucuri din fructe si legume proaspat stoarse, smoothie-uri si apa alcalina ca sa iti incarci bateriile pentru o zi intreaga. Dupa ce te-ai hidratat, te poti muta la tea bar, sa te incalzesti cu ceaiuri bio sau cafele organice preparate de experti in arta servirii ceaiului. Bine de stiut ca tot de aici poti sa iti iei si cadouri faine de Craciun, ca tot e sezonul de ceai.

Acum ca te-ai acomodat, te invitam la masa: avem un loc primitor unde te poti desfata cu mancaruri savuroase si prajituri delicioase pregatite pe loc. In plus, ai in meniu supe, paste, ratatouille cat sa nu-ti pui pofta in cui! Totul gatit proaspat in stil vegetarian sau vegan.

Dupa masa esti asteptat de terapeuti specializati in masaj thailandez si terapii corporale, poti participa la sesiuni de yoga si miscare constienta, la workshop-uri de tapiserie si terarii.

Circuitul verde continua cu o sesiune de shopping constient: vino in targul de Craciun Organic, unde ai pregatite cadouri pentru cei dragi, facute din materiale naturale: lana, lemn, metal sau ceramica. Am invitat un grup de designeri si creatori pasionati de green living care vor aduce publicului ce au ei mai bun in materie de cadouri de Craciun: jucarii din materiale prietenoase, saluri de lana, manusi si caciuli, bijuterii si accesorii de corp, cosmetice 100% naturale, fructe si legume bio, ceaiuri si cafele organice, paine de casa cu maia, dulciuri sanatoase si alte surprize de iarna. Ne vor incanta cu prezenta: Mediteranea, Atinge Organic, Nalu, Made in Rosia Montana, Vhala Candles, Mama Pan, Nasul Rosu, Sambure si multi altii.

Nu poti pleca de la festival fara sa te bucuri macar de unul dintre concertele live din mansarda Point: colinde contemporane si meditatie sonora cu Kotodama.

Ti-am dat suficiente motive sa vii alaturi de noi la Organic Days, in weekendul de dinaintea Craciunului, pe 16 si 17 decembrie, de la 10.00 la 21.00. In plus, afla ca intrarea la festival costa doar 10 lei. Asa ca vino sa inverzim impreuna orasul: Don’t panic, it’s organic!