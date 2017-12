David sufera de paralizie cerebrala, dar face progrese. Are mare nevoie de noi!

David Movileanu s-a nascut in Botosani, in 2013, la 38 de saptamani, dupa o sarcina frumoasa si fara probleme. Travaliul a debutat seara, in jurul orei 23.00, si s-a nascut dupa 13 ore, foarte greu, avand cordonul ombilical infasurat in jurul gatului.

Mamica a facut cunostinta pentru cateva secunde cu fiul ei, dupa care i s-a spus ca ingerasul are piciorul stramb, dar este nu motiv de ingrijorare. David a fost dus imediat la sectia de terapie intensiva, ca mai apoi sa stea 3 zile in incubator.

In aceste zile, mamica nu l-a putut decat privi prin peretele de sticla, rareori putand sa-l priveasca de aproape si sa-i mangaie capusorul. Dupa externare, medicul i-a recomandat sa mearga de urgenta la ortodoped cu micutul. Din Botosani au ajuns la Iasi, iar acolo medicul ortoped i-a invelit piciorusul in gips pentru 4 luni. Imediat dupa, bebelusul a fost supus unei interventii chirurgicale.

Revenind acasa, au intervenit si problemele: copilul plangea zi si noapte, fara un motiv anume. Vazand ca David nu se linistea, iar tipetele si urletele se inteteau, parintii s-au intors la spital. Atunci medicii au descoperit ca bebelusul avea, in fapt, probleme mult mai grave. Din analizele RMN efectuate, diagnosticul i-a cutremurat sufletul mamei, si-asa incarcat de multe griji si probleme: paralizie cerebrala infantila. Au urmat zile infernale, in care parintii mergeau din spital in spital, multe zile de terapie, dar problema micutului nu isi gasea rezolvare, toti doctorii ridicau din umeri in semn de neputinta.

Atunci mamica a descoperit, pe Internet, cazul Anastasiei soimu, fetita nascuta cu o boala asemanatoare, care a facut progrese remarcabile in urma transfuziei cu celule stem si a sedintelor intense de kinetoterapie, tratament pe care l-a facut la Liv Hospital din Istanbul.



Mai are nevoie de 13.000 de Euro pentru a duce la bun sfarsit tratamentul

Ajutati de mii de oameni care au donat pentru tratamentul micutului, David si mama lui au ajuns in Istanbul, unde a efecuat prima injectare cu celule stem. La doar 10 zile de la transfuzie si dupa ore intregi de fizioterapie, David a inceput sa stea in fund, foarte putin sprijinit de mamica. Atunci au reaparut sperantele in ochii Alinei Movileanu, care isi doreste sa duca pana la capat tratamentul, ce-i va oferi o din ce in ce mai mare autonomie lui David. Ca acest vis sa devina realitate, baietelul mai are nevoie de 13.000 de Euro.

Donatiile pot fi facute prin:

Campanie de donatii prin SMS. Donatii de 2 Euro prin SMS la numarul 8832 cu textul “David”, campanie valabila pana la data de 15 decembrie 2017.

Pe platforma de donatii www.salveazaoinima.ro. Donatiile pot fi facute prin card, Paypal sau redirectionarea a 20% din impozitul pe profit.

Transfer bancar in conturile Asociatiei “Salveaza o inima”, cu specificatia “Lorena Modoran”: RO05BTRL00701205W82870XX (cont in lei), RO28BTRLEUR CRT00W8287001 (cont in Euro), RO68BTRLUSDCRT00W8287001 (cont in dolari).