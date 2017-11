'Mi-e pofta sa fac bine' - intre 20-26 noiembrie impreuna cu Fundatia pentru Copii Ronald McDonald

Advertorial

Cu o activitate de peste 19 ani in Romania, Fundatia pentru Copii Ronald McDonald continua si anul acesta campania de strangere de fonduri „Mi-e pofta sa fac bine” pentru construirea celei de-a treia Case Ronald McDonald si pentru sustinerea celor doua Case Ronald McDonald din Bucuresti si Timisoara. Persoane publice, parteneri, angajati si clienti McDonald’s devin inca o data purtatori ai mesajului ”Mi-e pofta sa fac bine” pentru a sustine cauza Fundatiei.

In cei 19 ani de cand activeaza in Romania, Fundatia pentru Copii Ronald McDonald a sprijinit peste 17.000 de familii in cele doua „Case departe de casa” construite in Bucuresti (in curtea Spitalului Grigore Alexandrescu) si in Timisoara (in curtea Spitalului Louis turcanu). in prezent Fundatia se pregateste pentru construirea a doua noi Case Ronald McDonald.

Casele construite prin intermediul Fundatiei ofera cazare gratuita si toate conditiile necesare parintilor ai caror copii sunt internati in spitale pentru tratamente pe termen lung. Pe toata durata tratamentului parintii sunt aproape de copii, pentru a le oferi toata sustinerea si dragostea.

Campania „Mi-e pofta sa fac bine” are ca scop principal strangerea de fonduri pentru construirea urmatoarelor doua Case si pentru sustinerea celor doua Case Ronald McDonald din Bucuresti si Timisoara. Costurile de constructie a unei case se ridica pana la 3.000.000 Lei, iar fiecare contributie este foarte importanta pentru familiile copiilor internati in spital.

In fiecare zi, clientii McDonald’s pot sustine cauza Fundatiei si pot dona in cutiile special amplasate la casele de marcat din restaurante sau pot alege sa doneze o suma in plus atunci cand isi comanda produse de la McDonald’s, precizand lucratorului de la casa de marcat ca vor sa doneze pentru Fundatia pentru Copii Ronald McDonald.

In plus, an de an in cadrul campaniei ”Mi-e pofta sa fac bine!”, McDonald’s doneaza Fundatiei Ronald McDonald cate un leu din fiecare Big Mac sau McChicken (sandvis sau meniu) vandut.

„De 19 ani Fundatia pentru Copii Ronald McDonald este alaturi de familiile copiilor aflati sub tratament in spital prin intermediul Caselor Ronald McDonald. Cea mai mare bucurie este ca am reusit sa aducem sentimentul de „acasa” celor peste 17.000 de familiigazduite in Casele Ronald McDonald. Sunt mandru ca, alaturi de compania pe care o reprezint, reusim sa aducem liniste si siguranta copiilor care urmeaza tratamente de lunga durata in spital si au cea mai mare nevoie sa aiba parintii mereu langa ei. Tocmai s-a incheiat remodelarea Casei Ronald McDonald din Bucuresti si va invit sa o vizitati, sa descoperiti un loc luminos, plin de speranta. Reusim impreuna sa oferim o „Casa departe de casa” pentru copii si familiile lor, dar si sa punem umarul pentru a ajuta sistemul medical din Romania. Mergem inainte cu incredere si convingerea ca ‘a face bine’ nu va disparea niciodata din activitatile noastre de zi cu zi”, a declarat Daniel Boaje, Director General Premier Restaurants Romania si membru al boardului Fundatiei pentru Copii Ronald McDonald

„Continuam sa facem bine in Casele Ronald McDonald din Bucuresti si Timisoara, alaturi de partenerii si prietenii Fundatiei pentru Copii Ronald McDonald, iar aceasta este cea mai mare bucurie si realizare pentru noi. In 19 ani de cand exista Fundatia in Romania, peste 17.000 de familii au fost gazduite in Casele departe de casa Ronald McDonald, astfel incat acestea sunt un adevarat sprijin pentru comunitate si pentru parintii care trebuie sa fie aproape de copiii lor. Este misiunea noastra sa fim alaturi de aceste familii in momentele cele mai grele si sa vada in noi dedicare, caldura si incredere. Tot mai multi oameni sustin cauza Fundatiei si Casele Ronald McDonald, mergem inainte cu ajutorul lor si avem planuri mari pe care deja am inceput sa le punem in aplicare.” - Amalia Nastase, Presedinte al Fundatiei pentru Copii Ronald McDonald

Vineri, 24 noiembrie, are loc McHappy Day, cel mai mare eveniment organizat in fiecare an de Fundatie, in care personalitati publice, prieteni, parteneri, clienti si anagajati sunt invitati sa sustina Casele Ronald McDonald din Romania si sa transmita mai departe mesajul Fundatiei, lucrand cot la cot cu angajatii McDonald’s pentru cateva ore.

Pentru al doilea an, McHappy Day are loc si in Timisoara, unde prieteni si parteneri ai Fundatiei pentru Copii Ronald McDonald si ai McDonald’s sunt asteptati pe 22 noiembrie sa duca mai departe povestea si cauza Fundatiei.