HOSPICE Casa Sperantei lanseaza astazi oficial campania ”Doneaza timp de calitate”, adresata indeosebi factorilor de decizie din companii, in incercarea de a atrage sponsorizari pentru sustinerea ingrijirii paliative gratuite. Societatile comerciale au posibilitatea de a directiona catre cauzele pe care le sustin pana la 20% din impozitul pe profit datorat statului.

Campania HOSPICE Casa Sperantei isi propune sa rastoarne paradigma ”Timpul inseamna bani” si sa indrepte atentia asupra nevoii de a asigura timp de calitate persoanelor care sufera de boli incurabile. In Romania, doar 9% dintre pacientii cu prognostic limitat de viata au acces la servicii paliative menite sa le aline durerile si sa le ofere ingrijirea necesara pentru a-si petrece cu demnitate si impacare timpul ramas, alaturi de cei dragi.

Indemnul ”Doneaza timp de calitate” se afla in centrul campaniei de comunicare si contine materiale pentru TV, online, OOH si scrisori adresate reprezentantilor companiilor din Romania. Conceptul creativ a fost dezvoltat impreuna cu agentia de publicitate Centrade Cheil.

”Un diagnostic necrutator ascunde adevarate drame, atat pentru pacienti cat si pentru familiile acestora. Este foarte important ca ei sa nu fie singuri in cea mai grea lupta a vietii si sa aiba parte de sprijinul nostru atunci cand au mai mare nevoie de el. ii indemnam pe toti cei care au posibilitatea de a schimba ceva in povestea acestor oameni sa priveasca dincolo de bariera ”nu se mai poate face nimic” si sa ne sprijine in misiunea pe care ne-am asumat-o in urma cu un sfert de veac”, a declarat Mirela Nemtanu, director executiv HOSPICE Casa Sperantei.

De 25 de ani, fundatia HOSPICE Casa Sperantei a influentat destinele a peste 22.000 de pacienti si a familiilor acestora. Organizatia ofera gratuit servicii de ingrijire paliativa in centrele din Brasov si Bucuresti, prin intermediul echipelor mobile de la Zarnesti si Fagaras, iar un nou centru destinat copiilor cu boli incurabile va fi deschis la Adunatii Copaceni. Serviciile HOSPICE sunt oferite la domiciliul pacientilor, in unita i proprii pentru internare, in ambulatorii, centre de zi si in spitalele partenere.

Detaliile campaniei, precum si informatii despre activitatea HOSPICE Casa Sperantei regasiti pe site-ul 20.hospice.ro.