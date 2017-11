Romanca de succes la Londra: Andreea Tina Gheorghiu, una dintre cele mai apreciate antreprenoare din Marea Britanie

Specializata in Romania, in domeniul Marketing si PR, dar foarte pasionata inca de la o varsta frageda de sport (gimnastica, tenis, volei, dar si alpinism), Andreea Tina Gheorghiu a decis ca, in Londra, sa combine cele doua mari pasiuni si a fondat compania Pro Body Styling, pe care a reusit sa o propulseze, in scurt timp, in topul celor mai cautate sali de fitness din Marea Britanie.

Andreea Tina Gheorghiu, membra a ELITE Business Women, este reumita ca fiind o antrenoare de forta, conditionare si de pierdere a grasimilor, fiind pregatita de unii dintre cei mai exigenti profesionisti din lume. De altfel, munca asidua a fost rasplatita prin castigarea, in 2014, a locului 1 si a titlului de World Beauty Fitness & Fashion la Danish Show, unul dintre cele mai apreciate competitii de profil din Europa.

Cum si-a castigat Andreea Tina Gheorghiu, reputatia in Marea Britanie?

Antreprenoarea romana si-a castigat reputatia in Londra datorita unei strategii complexe aplicate pe britanicii care ii calca pragul salii de fitness, fapt care o face unica in domeniul ei: imbina perfect pregatirea sportiva, psihologia si dieta pentru rezultate scontate. De asemenea, Andreea Tina Gheorghiu promoveaza testarea clinica a tuturor clientilor noi, astfel incat sa poata dezvolta un plan de dieta pentru fiecare individ in parte.

Nu am fost niciodata discriminata ca sunt romanca.

In acelasi timp, reputata antreprenoare afirma ca nu s-a simtit niciodata discriminata in Marea Britanie din cauza nationalitatii, deoarece a fost mereu apreciata pentru performanta si seriozitate.

“Nu pot vorbi in numele altor compatrioti care locuiesc in Marea Britanie, insa eu personal nu am intampinat niciodata probleme din cauza nationalitatii mele, pe care nu ma sfiesc niciodata sa o scot in evidenta la orice concurs la care particip. Chiar si in sala pe care o coordonez se regasesc mai multe steaguri ale Romaniei si niciun client sau partener nu a considerat acest lucru ofensator. Chiar am fost intrebata de mai multe ori despre tara mea si despre adevaratii performeri pe care Romania i-a dat planetei. Daca esti serios, iti faci treaba cum trebuie si esti de mare folos comunitatii care te-a adoptat, integrarea va fi usoara, iar nationalitatea nu va avea vreodata relevanta”, conchide Andreea Tina Gheorghiu, fondatoare a companiei Pro Body Styling si sportiva a Pro Fitness.