Miercurea Mintilor Creative - primul eveniment din Romania destinat antreprenorilor cu business-uri creative

Pe 29 noiembrie, in deschiderea sezonului de cumparaturi de Sarbatori, UniCredit Bank in parteneriat cu Mastercard da startul unei experiente de cumparaturi diferite si invita toti bucurestenii sa #cumperelocal, sa #cumperecreativ. Miercurea Mintilor Creative isi propune sa ofere vizibilitate afacerilor romanesti, in special celor din industriile creative. Pentru o zi, business-urile creative din Bucuresti raman deschise pana tarziu si ii asteapta cu produse speciale, discount-uri si experiente tematice prin care spun povestea afacerii lor, pe cei care le trec pragul.

Evenimentul le ofera cumparatorilor posibilitatea de a contribui la sustinerea afacerilor românesti facute altfel, la dezvoltarea economiei locale si a societatii in general, aducând vizibilitate si profit afacerilor creative si dându-le incredere prin cumpararea produselor lor.

Aici se poate da „Going” la Event.

”Platforma Mintilor Creative, lansata de UniCredit Bank isi propune sa creasca actuala si viitoarea generatie de antreprenori creativi din România oferindu-le instrumente pentru a dezvolta business-uri solide. In Academia Mintilor Creative dezvoltam antreprenori cu business-uri pornite din pasiune, care fac lucrurile altfel. Pe Romanian Stories si in Ghidul 24/7 le spunem povestile. Ca urmator nivel de angajament, pe 29 noiembrie, la Miercurea Mintilor Creative, le vom oferi ocazia de a interactiona diferit cu publicul intr-o zi eveniment, in care ii invitam sa isi promoveze produsele si serviciile, sa gândeasca oferte personalizate dar si experiente prin care cei care le trec pragul sa intelegea valoarea business-urilor puse la cale de minti creative”, a declarat Anca Ungureanu, Director Identitate si Comunicare in cadrul UniCredit Bank.

„Credem cu tarie in valoarea antreprenorilor locali, pe care ii sprijinim cu bucurie prin parteneriatul cu UniCredit Bank, in cadrul Platformei Mintilor Creative. Mediul de business românesc are nevoie de oameni creativi, care fac performanta in afaceri si ofera cele mai bune produse si servicii. In acest sens, Miercurea Mintilor Creative este o initiativa binevenita si o foarte buna ocazie de relationare intre antreprenori si public, un element cheie pentru evolutia unui business si pentru intelegerea nevoilor consumatorilor. Mastercard ofera solutii tehnologice de plata moderne, rapide, eficiente si accesibile, perfect adaptate mediului de business si care sunt de un real folos atât pentru antreprenori, cat si pentru consumatori”, a declarat Ana-Maria Pochi, Account Manager in cadrul Mastercard Romania.

Afacerile care vor fi prezente la eveniment fac parte din diferite ramuri precum moda, design, accesorii, cosmetice, dar si cafenele sau restaurante. Pe langa acestea vor fi implicate si sali de spectacol sau galerii de arta. Lista business-urilor, precum si alte informatii despre evenimentul de shopping sunt disponibile pe www.miercureamintilorcreative.ro.

Alaturi de platforma Romanian Stories, Ghidul 24/7, Pachetul Creativ si Academia Mintilor Creative, Miercurea Mintilor Creative face parte din platforma UniCredit Bank de sustinere a industriilor creative din Romania.