Comunicat de presa

In 10 minute, un copil poate sa isi piarda increderea in sine si in ceilalti, iar consecintele pe termen lung asupra dezvoltarii emotionale si integrarii sociale sa fie extrem de grave. Sunt cele 10 minute de pauza, in care unu din patru copii din scolile romanesti este victima a bullying-ului, in mod repetat. La nivel european, Romania se situeaza pe locul 3 in clasamentul celor 42 de tari in care a fost investigat fenomenul, potrivit unui raport1 al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), cu 17% dintre copiii de 11 ani care au recunoscut ca au agresat alti elevi cel putin de trei ori in luna anterioara, procentajul celor de 13, respectiv 15 ani, fiind de 23%.

Cele mai noi date procesate la nivelul Ministerului Educatiei Nationale (MEN) pentru anul scolar 2014-2015 vorbesc despre 18.783 de cazuri de violenta la nivel national. Acesta este motivul pentru care Organizatia Salvati Copiii Romania lanseaza campania Opriti bullying-ul sau desfiintati recreatiile!, pentru a preveni un fenomen de amploare, pe care institutiile de invatamant nu il identifica, nu il gestioneaza, in conditiile in care statistica spune ca doar 38% dintre scoli beneficiaza de consilier scolar, preponderent in mediul urban.

Pentru semestrul I al anului scolar 2016-2017, datele culese de Agentia Nationala pentru Egalitatea de sanse intre Femei si Barbati de la Inspectoratele scolare Judetene indica un numar de 7.690 de cazuri de violenta in scoli, cele mai multe in Brasov (782 ), Timis (596), Bihor (575), Iasi (561) si Neamt (472). Cifrele oficiale sunt departe de o reprezentare corecta a unei realitati scolare in care zi de zi, toti actorii implicati – elevi, cadre didactice, parinti, vorbesc cu ingrijorare de un nivel in crestere al violentei intre copii.

In oglinda, Romania avea, la finalul anului scolar 2016-2017, un numar de 2.209 de consilieri scolari (dintre care 211 in Bucuresti), pentru cele 6.221 de unitati de invatamant, dintre care 792 de gradinite si 5429 de unitati de invatamant preuniversitar.

Organizatia Salvati Copiii trage, astfel, un semnal de alarma si solicita autoritatilor decidente luarea unor masuri urgente, care sa redea elevilor recreatia, fara sa le fie teama ca vor fi agresati si umiliti.

Gabriela Alexandrescu, Presedinte Executiv Salvati Copiii Romania, a evidentiat consecintele negative ale bullying-ului asupra tuturor copiilor, victime sau agresori: ”Hartuirea, umilirea repetata si intentionata sunt fenomene care isi pun amprenta asupra sanatatii emotionale si sociale a tuturor copiilor, victime sau agresori. Pe termen lung, acesti copii vor dezvolta mecanisme de inadecvare sociala, fie ca vorbim despre comportamente de abuz si putere, in cazul agresorului, fie despre un comportament de izolare sociala, in cazul copilului-victima. Mai mult, nici copiii care sunt martori nu au parte de un mediu scolar sanatos, ei simtindu-se fie complici, fie intimidati si amenintati de comportamentele de bullying ale colegilor lor. Acesti copii vor intelege ca relatiile interumane se construiesc pe o ierarhie a puterii in care abuzul este apanajul celui puternic”.