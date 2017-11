Parintii copiilor bolnavi de cancer din Romania 'locuiesc' luni intregi pe un scaun in spital

Comunicat de presa



In prezent, 2.500 de copii din Romania sunt tratati pentru afectiuni oncologice. Anual, sunt diagnosticate cu cancer 550 de cazuri. Copiii care sufera de cancer necesita ingrijiri medicale in clinici oncologice specializate in pediatrie, care sunt, de obicei, departe de localitatile de domiciliu.

Peste 70% provin insa din familii cu o situatie financiara modesta, iar costurile necesare transportului si cazarii reprezinta principala cauza pentru care multi copii sunt diagnosticati tarziu, amana sau intrerup tratamentul sau consultatiile, ceea ce le scade dramatic sansele de vindecare.

„Parintii care nu isi permit cazare in afara spitalului, dar aleg sa fie alaturi de copiii lor pe toata durata tratamentului, trebuie sa treaca un adevarat test de rezistenta: dorm pe scaun, intr-un salon de spital, langa patul copilului, nu au conditii de igiena personala, putand folosi doar baia comuna, unde de cele mai multe ori nu exista un spatiu de dus, nu au unde sa isi spele hainele sau unde sa isi pregateasca o masa. si chiar daca nici macar nu se gandesc la confort in acele momente, ci doar la accesul efectiv la tratament pentru copil, credem ca este rolul nostru sa ne gandim la confortul lor, atat fizic, cat si emotional, si sa le usuram sarcina atat de dificila de a-si ingriji copilul bolnav. In plus, pentru ca medicii cunosc de multe ori situatia materiala grea a familiilor, copiii sunt internati in spital, desi acest lucru nu este intotdeauna necesar, ceea ce creste exponential riscurile contractarii de catre copii a infectiilor nosocomiale”, au declarat Vlad Voiculescu si Melania Medeleanu, fondatorii MagiCAMP si MagicHOME.

Gazduire gratuita pentru 30 de persoane pe zi

In prezent, centrul MagicHOME, localizat in Bucuresti in apropierea unitatilor de tratament (Institutul Oncologic Bucuresti si Institutul Clinic Fundeni), ofera gazduire gratuita, suport si alte facilitati familiilor cu copii diagnosticati cu cancer sau alte afectiuni grave. In prima jumatate a anului, aici au fost cazati gratuit 300 de copii si membri ai familiilor acestora, insa nevoile reale sunt mult peste capcitatea acestui centru. De asemenea, apartamentul de 4 camere din Cluj-Napoca, inaugurat in martie 2017, este aproape intotdeauna ocupat, le fel si micul apartament cu 2 camere din Viena, aflat la 15 minute de Spitalul de Copii Sf. Ana si AKH Viena.