Lovesc, deci exist - un documentar despre violenta din societatea actuala

Comunicat de presa



Filmul, realizat de Marius Th Barna dupa scenariul lui Bogdan Ficeac, prezinta si decripteaza situatiile sociale, mentalitatile, motivatiile care determina o crestere a agresivitatii si a manifestarilor violente in contemporaneitatea autohtona.

Filmul isi propune sa descopere si sa dezvaluie adevaruri nespuse, crude, dar esentiale pentru realitatea inconjuratoare. Intamplari, profiluri de agresori, profiluri de victime, momente in care se inregistreaza un flux mare de evenimente, tipologia cazurilor de violenta, analizele si opiniile specialistilor – criminalisti, sociologi, psihologi, politologi – referitoare la cauzele agresivitatii, la dinamica acesteia in contextul social actual, confesiuni despre propriile frustrari, momente de enervare, istorisirea unor cazuri de violenta extrema, chiar omucideri, toate contureaza imaginea unui flagel in continua expansiune si transformare, ce ameninta functionarea normala a mecanismelor societale si creeaza factori de stres suplimentari, adesea insuportabili, pentru fiecare dintre noi.

Documentarul urmareste mai multe capitole: familia, orasul, suporterii, scoala, marginalii, judecatii, stapanii si sclavii, relevand astfel o gama foarte larga de experiente, multe traumatizante, urmarind destine ce se intersecteaza pe parcursul demantelarii diverselor tipuri de violenta, de la cea domestica pana la cea profesionala.

Documentarul se doreste a fi un indemn la reflectie pentru deplina constientizare a unui fenomen ce se insinueaza tot mai brutal in viata noastra de zi cu zi, amenintand sa scape de sub control cu consecinte dintre cele mai dramatice.

Premiera filmului va avea loc pe data de 16 Noiembrie 2017, la Cinema Eforie, strada Eforie, nr 2, Bucuresti.

Filmul documentar “ Lovesc, deci exist” este o productie marca Paradox Film, realizat cu sprijinul Borsec si al Centrului National al Cinematografiei.