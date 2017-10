Tabara de dans urban – Acestia sunt noii avocati ai dansului!

Asociatia pentru Cultura si Tango si Asociatia Scoala de Antrenori Ioan Kunst Ghermanescu au prezentat luni, in premiera, la sediul Universitatii Nationale de Educatie Fizica (UNEFS), spectacolul generat de Tabara de Dans Urban, proiect cultural pilot finantat in cadrul Programului cultural Bucuresti Oras participativ de catre Primaria Municipiului Bucuresti prin Centrul Cultural al Municipiului Bucuresti ARCUB.

Conceput ca o succesiune de tablouri dansante, o uvertura dansanta care poarta spectatorii pe aproape intreg mapamondul si in diferite culturi, in ritmuri febrile de dans modern, street dance, dans sportiv si tango Argentinian, spectacolul a reunit, intr-un ansamblu solid, coerent si plin de vitalitate artistica, 12 dansatori profesionisti si 38 de dansatori cu sindrom Down. Acestia s-au pregatit timp de o luna, minimum 3 ore zilnic, Tabara de Dans Urban fiind deschisa tuturor competentelor artistice si fizice si destinata exprimarii creative si incluziunii dansatorilor cu sindrom Down.

Un ajutor esential in rezultatul final al spectacolului l-a reprezentat pregatirea ambelor categorii de dansatori alaturi de instructorii taberei, prof. univ. dr. Gabriel Popescu si asis. univ. doctorand Mihaela Zahiu. Pentru tinerii cu abilitati limitate dansul a oferit experienta conectarii cu altii intr-un mod foarte special, intr-o vibratie ritmata de dans urban si de autentica prietenie.

Tabara de Dans Urban si-a propus sa creeze ooportunitate sustenabila pe termen lung de integrare a diferitelor niveluri de experienta si abilitati ale dansatorilor selectati in urma unui casting, care a avut loc in data de 24 august 2017.

„Tabara de Dans Urban a fost gandit ca un proiect de educatie care mizeaza pe unicitatea fiecaruia. Sunt bucuroasa sa constat ca si-a indeplinit obiectivele: crearea unei comunitati de dans adaptat la nivelul Bucurestiului intr–o atmosfera puternic educativa, intr-un mediu deschis, creativ si empatic intre membrii echipei. Dansul adaptat si producerea de arta adaptata este un demers foarte nou in Romania si ne gandim, desigur, la sustenabilitatea acestui proiect. E un vis al meu si lansam acum un apel public catre teatre: am dori sa transmitem mai departe, voluntar, catre publicul larg, bucuria, entuziasmul si pasiunea acestor tineri”,a declarat Anca Ionescu, Asociatia pentru Cultura si Tango, initiatoarea proiectului.

Iata cateva dintre marturiile dansatorilor profesionisti participanti:

“Ce am trait in cadrul Taberei de Dans Urban nu se poate numi doar o experienta, pentru mine a fost o lectie de viata. Am invatat sa vad oamenii trecand peste prejudecatile create de societatea in care traim. Caldura si fericirea care iti patrund in suflet in momentul in care vezi ca niste oameni care nu te cunosc, te apreciaza si te respecta enorm pentru ceea ce faci, te fac sa treci peste probleme si oboseala. Am descoperit ce suflet bun pot avea aceste persoane <cu dizabilitati>. Energia si puterea pe care o transmit este de nedescris. Ma simt norocoasa ca am putut participa”- Alexandra Balaciu.

“La primul antrenament la care am participat am ramas placut surprins sa vad cum de fiecare data cand o persoana cu dizabilitati intra in sala, primul lucru pe care il facea era sa-si imbratiseze toti colegii, gest care m-a impresionat…Aceasta experienta a insemnat mai degraba o lectie de viata decat o simpla tabara de dans, la care ma bucur si le multumesc astfel persoanelor care mi-au acordat sansa de a lua parte la acest eveniment minunat”– Bogdan Raicu.

“Am pornit temator, nu stiam exact cum va fi, iar acum, la finalul taberei, pot spune ca a fost o experienta nemaiintalnita, am avut placerea de a lucra cu niste persoane minunate, deosebite! Aceste persoane cu care am lucrat au un suflet imens, chiar daca cateodata veneam obosit la antrenamente, cand ajungeam in sala de repetitii eram intampinat de acesti oameni minunati care erau numai cu zambetul pe buze, plini de optimism si energie, pur si simplu uitam de tot si faceam totul pentru a ii invata ce stiu eu, incercam sa le dau incredere si siguranta ca la final totul va fi bine! Pe partea de dans am lucrat cu foarte multe persoane, dar niciodata nu am avut o satisfactie mai mare ca acum, cand am reusit sa cream un intreg show impreuna si stiu ca pentru aceste persoane inseamna mult mai mult de atat! O sa imi fie dor de ei, dar cu siguranta ne vom mai intalni pe la competitiile la care participa!"– Damian Alexandru.

„Tabara de Dans Urban este proiectul care a demonstrat ca prin rabdare, perseverenta, munca si dorinta se pot realiza lucruri impresionante. Aceasta activitate a contribuit pe deplin la dezvoltarea mea profesionala, cat si personala”– Gabriela Florescu

„Energia si prospetimea de care ei au dat dovada este de nedescris. Sunt mandra ca am reusit sa le fac si lor un bine si sa le aduc zambetul pe buze. Le multumesc mult si sunt dispusa sa repet aceasta experienta oricand!” – Marcela Vargolici

„Ma simt implinita de munca, de efortul depus pentru acesti sportivi minunati si mi-as dori sa fiu alaturi de ei pentru a-i ajuta in continuare. Emotia pe care mi-au provocat-o acesti oameni cu dizabilitati a fost intensa, venind din felul minunat de a se comporta cu mine si cu ceilalti antrenori, din respectul acordat si din fericirea pe care ne-o impartasesc atunci cand danseaza alaturi de noi. Aceasta tabara de dans nu a fost una obisnuita, dar prin ea am putut sa imi descopar anumite calitati si sa imi dezvolt statutul de dansatoare. Consider ca acesti copii merita mult mai mult pentru ce ofera decat le este dat, si ma simt o persoana norocoasa ca am avut ocazia de a-i cunoaste si de a lucra cu ei! Le sunt recunoscatoare persoanelor care m-au implicat in acest proiect minunat, care mi-a oferit o experienta frumoasa si de neuitat. Sunt mandra pentru ceea ce am realizat si vreau sa repet aceasta experienta oricand”– Cristiana – Alexandra Jipa.

Pentru una dintre mamele tinerilor cu abilitati speciale, Cristiana Marin de la Asociatia Be a Butterfly (Bucuresti), experienta a fost importanta pentru ca la final copiii sunt mai sanatosi, au o conditie fizica imbunatatita. A fost un proiect asteptat de ani de zile, care, in opinia Cristianei Marin, ii pune in valoare si ii motiveaza sa mearga mai departe.

„Ei au nevoie de aceste spectacole… Si ei pot crea, pot transmite acea iubire neconditionata pe care noi, adultii, de multe ori nu o intelegem. Stiam, in momentul in care am inscris tinerii, ca au sanse mari sa-si dezvolte abilitatile motrice si senzoriale. Uimitoare a fost reactia lor din timpul pregatirilor, modul in care si-au exprimat prin dans si miscare sentimentele si starile de spirit, libertatea care le-a fost conferita, calea de comunicare care a fost deschisa. Tabara de dans urban este un proiect indraznet, care prin impletirea dansului cu gimnastica aduce un element de noutate in cadrul activitatilor cu care tinerii din cadrul asociatiei sunt deja familiarizati. Momentele artistice la care au participat voluntarii inscrisi in proiect, alaturi de tinerii cu deficiente, promoveaza dezvoltarea unei atitudini sociale pozitive, bazata pe implicare activa, toleranta, solidaritate si respect fata de grupurile vulnerabile din societate. Multumim pentru ca ati facilitat tinerilor nostri depasirea obstacolelor de ordin fizic, psihic, cognitiv si social. Aceasta tabara a contat mult pentru ei si i-a facut mai increzatori. Ni s-a ivit o oportunitate rara de a dovedi ca si noi existam, ca suntem implicati. Fie ca proiectul Tabara de dans urban sa continue pentru zambetele copiilor nostri ... si ale noastre!”, marturisesc psihologul Madalina Minevici si Cristiana Marin, managerul respectiv vice-presedintele Asociatiei Be a Butterfly.

Pe langa spectacolul care a inaugurat anul universitar la UNEFS, pe 2 octombrie, cei 50 de artisti selectati au prezentat si 4 flash-moburi derulate in spatii publice, in cadrul Saptamanii Europene a Sportului din perioada 23-30 septembrie 2017.

Proiectul a fost posibil si prin implicarea Asociatiei Clubul Sportiv Stop and Dance, a Asociatiei Sindrom Down Bucuresti, Asociatiei Down Plus, a Fundatiei Mana de Lucru si a Asociatiei Be a Butterfly.

Parteneri media: Sport Total Fm, Radio Trinitas, Agerpres, Catavencii, Catchy.ro, Garbo.ro, Divahair.ro, PRWave.ro, SensoTV.ro, Roportal.ro, Bucuresteni.ro, Romaniapozitiva.ro.