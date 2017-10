Cu un simplu SMS ii oferim speranta la viata lui Bogdan!

Bogdan Banica, in varsta de 9 ani, credea ca a luat o banala raceala, insa simptomele ascundeau o boala cutremuratoare: LEUCEMIE LIMFOBLASTICA ACUTA. Acum viata lui atarna de un fir de ata, iar speranta lui de a trai depinde un simplu SMS de 2 Euro la numarul 8832, cu textul Bogdan, pe care il putem trimite din orice retea de telefonie mobila.

Cosmarul lui a inceput pe data de 20 mai 2016, cand medicii credeau ca durerile de cap i se trag de la raceala si i-au prescris un sirop pentru tuse. Cum tratamentul nu avea niciun efect, iar febra devenea din ce in ce mai pronuntate, parintii au decis sa plece la Bucuresti, acolo unde a si aflat cumplita veste. Timp de un an a efectuat chimioterapie in Romania, insa maladia nu disparea din corp, ba din contra, avansa intr-un ritm tot mai agresiv, pana in punctul in care a recidivat.

Cum i s-a spus ca nu mai are mari sanse de vindecare, fiind in situatie critica, parintii nu au mai suportat vestea si au cerut ajutor disperat de la clinici din strainatate. Au ales sa plece in Turcia, la Spitalul Medical Park din Istanbul, deoarece au auzit ca mai multi copii bolnavi de cancer si-au gasit acolo salvarea.

Pe data de 5 septembrie au ajuns la Istanbul in stare grava, iar doctorii il pregatesc pentru transplantul de maduva, care i-ar putea salva viata. Costurile insa depasesc cu mult posibilitatile familiei - 120.000 de Euro (transplant, tratament si cazare pentru un an de zile) - insa familia nu se va opri niciodata pana cand nu o sa-si vada copilul sanatos.

“Va rog din suflet, va implor, nu vreau sa raman fara frate. Nu imi pot inchipui viata fara el, fara sa ma joc cu el, sa rad cu el, sa-l iau in brate. Fiecare clipa in compania lui este tot ceea ce imi doresc de la viata. Nu imi doresc nimic mai mult in viata asta decat sa-l vad sanatos! Nu suntem bogati, insa iubirea pe care o purtam pentru Bogdan sunt convinsa ca o sa invinga. Parintii mei nu au cerut niciodata ajutorul cuiva, ne-am descurcat mereu singuri si am avut mereu grija unii de altii, insa suntem intr-un moment in care ne este imposibil sa luptam singuri. Avem nevoie de oameni buni, de oameni cu suflet de aur care sa doneze pentru viata fratiorului meu. Un simplu SMS de 2 Euro la 8832 cu textul Bogdan contribuie enorm la salvarea lui! Va implor, nu ma lasati fara frate!”, declara Raluca Banica, sora lui Bogdan, in varsta de 13 ani.

Donatiile mai pot fi facute si prin card, Paypal, transfer bancar sau prin directionarea a 20% din impozitul pe profit, pe site-ul https://salveazaoinima.ro/campaigns/bogdan-banica/.