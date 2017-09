Planifica Neprevazutul - Romania, locul 3 in Europa la capitolul relatii sexuale neprotejate!

Comunicat de presa

Uiorul nu merge de multe ori la apa, asa cum nici sexul neprotejat nu merge de multe ori fara ca partenerii sa reuseasca sa evite o sarcina nedorita. Noi am spune ca nu merge niciodata.

Si totusi, romancele aleg sa duca ulciorul de mai multe ori la apa, 59% dintre acestea spunand ca prefera sa-si asume un risc cand vine vorba de protectie decat sa foloseasca metode hormonale.

Prin urmare, Romania ocupa locul 3 in Europa la capitolul relatii sexuale neprotejate pe parcursul unui an, cu o medie de 38 de astfel de contacte anual, conform cercetarii Emergency Contraception Study*. Romania este si in top 3 in randul statelor UE in ceea ce priveste mortalitatea materna, cu 14,4 decese inregistrate in randul mamelor la 100.000 de nascuti vii in anul 2015, conform unui studiu recent**.

Mai mult, 1 din 10 mame din Romania este minora, insumand 90.000 de adolescente care au nascut in perioada 2009-2012.

In acest context, cu ocazia Zilei Mondiale a Contraceptiei (26 septembrie), specialistii campaniei Planifica Neprevazutul revin cu mesajul ca orice contact sexual neprotejat poate duce la o sarcina nedorita.

Metode de contraceptie preferate de romance

Potrivit studiului, 22% dintre romance opteaza pentru metoda calendarului si a retragerii ca masuri de protectie, desi acestea sunt cele mai riscante, cu o rata de esec de 1 la 4 cazuri. 43% dintre femei aleg aceste masuri de contraceptie pentru ca nu presupun costuri, pe cand 47% le prefera pentru ca nu necesita vizita la medic.

Pentru aceste cazuri exista, desigur, si influenta partenerului, 12% dintre femei spunand ca aleg aceste metode tocmai pentru ca asa prefera partenerul lor de viata.

Desi metoda de contraceptie preferata a romancelor este prezervativul, cu un rezultat de 31% femei care prefera aceasta metoda, tot el este si unul dintre principalele motive pentru care femeile au apelat la pilula de a doua zi. Mai exact, 36% dintre romance au luat pilula de a doua zi pentru ca prezervativul a esuat ca metoda de contraceptie: fie a alunecat, fie s-a spart.

Contraceptia = viata sexuala sanatoasa si frumoasa

”Rezultatele din Emergency Contraception Study au aratat ca pentru 96% dintre femeile din Romania, viata sexuala satisfacatoare este importanta. De aceea, am vrut sa va reamintim urmatorul lucru: contraceptia trebuie sa fie o prioritate nu doar de Ziua Mondiala a Contraceptiei, ci in fiecare zi. Asta pentru ca sexul protejat inseamna o mai mare relaxare in cuplu si incredere pentru parteneri, ceea ce asigura o viata sexuala sanatoasa si frumoasa”, sustine specialistul campaniei Planifica Neprevazutul, dr. Mirela Popa.

Pe www.planificaneprevazutul.ro sarbatorim in fiecare zi Ziua Mondiala a Contraceptiei prin informatii si articole dedicate tuturor celor care vor o viata sexuala sanatoasa. Mai mult, oricine are intrebari si curiozitati in ceea ce priveste viata sexuala si contraceptia poate scrie la doctorul@planificaneprevazutul.ro, sectiune prin care specialistii campaniei au raspuns pana in prezent la 7200 de mesaje.

*'Emergency Contraception Study', studiu efectuat de compania globala de cercetare Millward Brown cu sprijinul Gedeon-Richter Plc., a inclus si un esantion de peste 500 de romance cu varsta cuprinsa intre 16-49 ani, care au raspuns intrebarilor pe tema obiceiurilor de utilizare si a atitudinilor cu privire atat la metodele contraceptive in general, cat si la contraceptia de urgenta. Intervalul de confidenta 95% — marja de eroare 5%.

** studiu efectuat de Fundatia World Vision Romania in 2016