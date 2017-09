Discursul insufletit al lui Justin Trudeau: Toti barbatii trebuie sa fie feministi!

Premierul Canadei a amintit in acest discurs despre Campania demarata de Natiunile Unite - HeforShe, campanie ce incurajeaza pe barbati sa sustina miscarea feminista si egalitatea de gen. Presedintele Romaniei, Klaus Johannis este de asemenea un sustinator al campaniei HeforShe. Tot in cadrul intrunirii ONU, saptamana trecuta, presedintele Romaniei a reiterat sprijinul sau pentru egalitatea de gen.

In ceea ce il priveste pe primul ministru al Canadei, celebrul Justin Trudeau, acesta este bine-cunoscut in lumea intreaga pentru feminismul sau insufletit. Intrunirea de la New York a fost o noua oportunitate pentru acesta de a-si afirma credinta ca barbatii trebuie sa fie aliati in lupta pentru egalitate de gen.





Foto: Cabinetul Primului Ministru al Canadei - Justin Trudeau

Discursul feminist al lui Justin Trudeau - septembrie 2017, New York

“Este foarte important ca toti sa intelegem nu doar faptul ca barbatii pot fi feministit, ci si faptul ca ei TREBUIE sa fie feministi. Iar eu sunt mandru de acest lucru.

A fi feminist, pentru mine inseamna a recunoaste ca femeile si barbatii trebuie sa fie si pot sa fie egali, in primul rand si in al doilea rand, ca in continuare mai avem enorm de facut.

Sunt mandru sa fiu aici, la New York, in timpul saptamanii Natiunilor Unite si sa promovez Campania HeForShe, care este o campanie a ONU pentru care sper ca absolut toti veti semna.

Este o campanie a barbatilor care se ridica pentru drepturile femeilor. Barbati care reusesc sa puna sub tacere acele conversatii negative pe care le avem in spatele usilor inchise si in cultura noastra macho. Noi trebuie sa stim ca suntem mai mult decat atat. Felul cum ne purtam cu surorile noastre, iubitele noastre, verisoarele noastre, mamele noastre si lumea din jurul nostru, conteaza!

Trebuie sa ne luam inapoi ceea ce inseamna cu adevarat sa fii barbat si asta inseamna a fi deschis, compasiv, respectuos si curajos in a lupta pentru acestea. (n.r. femei)”

Si presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, sustine egalitatea de gen

“Egalitatea de gen este singura sansa pentru progresul umanitatii. Nu iti inchide ochii in fata discriminarii. Eu imi asum responsabilitatea la nivel national pentru a actiona catre atingerea egalitatii de gen.”, este mesajul presedintelui Romaniei din cadrul Campaniei HeforShe.

"In Romania, suntem pe deplin angajati in sustinerea unei abordari integratoare a egalitatii de gen ca element-cheie pentru promovarea politicilor sensibile la problematica egalitatii de gen si ca un instrument puternic de protectie si sprijin pentru victimele violentei domestice", a spus Iohannis la lansarea "Raportului comun HeForShe 10x10x10 Impact Champions", care promoveaza egalitatea de sanse intre barbati si femei, conform Agerpres. Presedintele Klaus Iohannis a declarat la New York, ca, pana in 2020, 70% din institutiile din Romania vor avea experti in egalitatea de gen.

Foto hoempage: Shutterstock