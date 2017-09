Persoanele suferind de endometrioza primesc raspunsuri pentru tratarea infertilitatii

In cadrul conferintei de pe 25 septembrie, pacientele cu endometrioza vor primi raspunsuri de la specialisti pentru a-si intelege mai bine boala si pentru a intelege cum pot aborda infertilitatea in endometrioza.

Comunicat de presa

Una dintre cele mai grave boli cu care se confrunta femeile este endometrioza, afectiune putin cunoscuta. Din acest motiv, Asociatia SOS Endometrioza a considerat ca este o mare nevoie ca pacientele sa aiba oportunitatea de a primi informatii de la specialisti cu experienta in diagnosticare, monitorizare si solutii de tratament, precum si de la consultanti in programe de tip wellbeing care pot ajuta la gestionarea bolii cu impact asupra calitatii vietii.

Pacientele cu endometrioza sunt invitate in 25 septembrie, de la ora 18.30, la Hotel Radisson Blu, sala Caleano “1+2”, calea Victoriei 63-81 Bucuresti, la o intalnire cu dr. Paul Pirtea si psiholog Amalia Savinescu, in cadrul careia participantele vor primi raspunsuri pentru a-si intelege mai bine boala si pentru a intelege cum pot aborda infertilitatea in endometrioza.

“Despre aceasta boala se stiu foarte putine. Bolnavele sunt intr-o continua cautare de informatii si au nevoie de raspunsuri de la persoane cu expertiza. Din acest motiv l-am invitat pe dr. Paul Pirtea la evenimentul din Bucuresti, cu dorinta de a clarifica o serie de mituri, de a primi informatii la care nu avem acces altfel. Pentru ca endometrioza afecteaza personalitatea femeilor, fiind o boala care pune in umbra atributele feminitatii, la eveniment va participa si psihologul Amalia Savinescu”, a spus despre eveniment Gabriela Blaga, presedinta Asociatiei SOS Endometrioza.

Doctorul Paul Pirtea este specializat in diagnosticarea si tratarea infertilitatii, una dintre cauzele pe care le-a gestionat de-a lungul carierei sale fiind endometrioza. Parcursul sau profesional a inceput cu absolvirea Universitatii de Medicina si Farmacie “Victor Babes” din Timisoara, a continuat cu activitate in spitale din Timisoara si formari de specializare in strainatate. Din 2013 a facut parte din corpul medical al Spitalul Cochin din Paris, ca medic specialist in Ginecologie-Obstetrica si Reproducere Umana Asistata, iar din 2015 este sef de clinica in Spitalul Universitar din Geneva (Elvetia), departamentul Ginecologie-Obstetrica si Reproducere Umana Asistata, clinica acreditata pentru tratarea endometriozei.

“Aceasta maladie afecteaza una din 10 femei, la nivel mondial! Endometrioza afecteaza femeile la varsta procrearii si se manifesta in principal prin durere si infertilitate. Se caracterizeaza prin proliferarea celulelor endometriale in afara cavitatii uterine. Unele femei se pot gasi in incapacitatea de a avea o viata intima, familiala, profesionala. Diagnosticul se poate stabili dupa un consult ginecologic complet, anamneza detaliata, consult clinic si imagerie. Exista tratamente medicamentoase si chirurgicale. in toate cazurile tratamentele trebuie personalizate”, a precizat dr. Paul Pirtea.