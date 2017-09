Drepturile pasagerilor: Ce faci cand se anuleaza zborul?

Comunicat de presa

In umbra evenimentelor de astazi referitoare la zborul anulat de o companie din Portugalia si pentru ca nu este pentru prima data cand anuleaza zboruri si anunta tarziu, Centrul European al Consumatorilor din Romania va ofera sprijin si consultanta. Si nu uitati care va sunt drepturile atunci cand calatoriti cu avionul.

Anularea este definita ca fiind neefectuarea unui zbor programat anterior si pentru care s-a facut cel putin o rezervare.

Potrivit Curtii Europene de Justitie, un zbor este anulat atunci cand zborul prevazut anterior si intarziat este transferat pe un zbor alternativ. Un zbor intarziat, indiferent de durata intarzierii, chiar daca este prelungita, nu poate fi considerat zbor anulat daca se efectueaza in conformitate cu programarea prevazuta anterior de catre operatorul de transport aerian.

In cazul anularii zborului, pasagerii au dreptul de a li se oferi gratuit mese si bauturi racoritoare, direct proportionale cu timpul de asteptare si doua apeluri telefonice, mesaje prin telex, telefon sau fax.

In eventualitatea unei redirectionari, daca ora de plecare anticipata a unui nou zbor este la cel putin o zi dupa ora de plecare programata pentru zborul anulat, pasagerii au dreptul de a li se oferi gratuit cazare hoteliera si transportul dintre aeroport si locul cazarii.

In cazul anularii zborului, pasagerii primesc o compensatie in valoare de:

• 250 EUR pentru toate zborurile de 1500 km sau mai putin;

• 400 EUR pentru toate zborurile intracomunitare de peste 1500 km si pentru toate zborurile cuprinse intre 1500 si 3500 km;

• 600 EUR pentru toate celelalte zboruri.

Compensatia se plateste in numerar, prin transfer bancar electronic, ordin de plata bancar sau cec bancar. Daca pasagerul isi exprima acordul in scris, compensatia se poate oferi in bonuri de calatorie si/sau alte servicii.

Nu este prevazut un termen maxim pana la care trebuie platita compensatia.

Pasagerii nu pot primi compensatii in urmatoarele cazuri:

• daca sunt informati despre anulare cu cel putin doua saptamani inainte de ora de plecare prevazuta;

• daca sunt informati despre anulare intr-un termen cuprins intre doua saptamani si sapte zile inainte de ora de plecare prevazuta si li se ofera o redirectionare care sa le permita sa plece cu cel mult doua ore inainte de ora de plecare prevazuta si sa ajunga la destinatia finala in mai putin de patru ore dupa ora de sosire prevazuta;

• daca sunt informati despre anulare cu mai putin de sapte zile inainte de ora de plecare prevazuta si li se ofera o redirectionare care sa le permita sa plece cel tarziu cu o ora inainte de ora de plecare prevazuta si sa ajunga la destinatia finala in mai putin de doua ore dupa ora de sosire prevazuta;

• daca operatorul de transport aerian poate face dovada ca anularea este cauzata de imprejurari exceptionale care nu au putut fi evitate in pofida adoptarii tuturor masurilor posibile.

Pasagerilor trebuie sa li se ofere posibilitatea de a alege intre:

• rambursarea, in termen de sapte zile a intregului cost al biletului, la pretul de achizitiepentru partea sau partile de calatorie neefectuate si pentru partea sau partile deja efectuate, in cazul in care zborul devine inutil in raport cu planul de calatorie initial al pasagerului, impreuna cu, daca este cazul, un zbor de retur la punctul de plecare initial, cat mai repede posibil sau

• redirectionarea, in conditii de transport comparabile, spre destinatia finala, cat mai repede posibil sau

• redirectionarea, in conditii de transport comparabile, spre destinatia finala, la o data ulterioara, la alegerea pasagerului, sub rezerva existentei unor locuri disponibile.

Pasagerii au dreptul la compensatie chiar daca beneficiaza de rambursare sau redirectionare.

Operatorul de transport aerian poate reduce cu 50% compensatia atunci cand pasagerilor li se ofera redirectionarea spre destinatia finala cu un zbor alternativ, a carui ora de sosire nu depaseste ora de sosire a zborului rezervat initial

• cu doua ore, pentru toate zborurile de 1 500 kilometri sau mai putin sau

• cu trei ore, pentru toate zborurile intracomunitare de peste 1 500 km si pentru toate celelalte zboruri cuprinse intre 1 500 si 3 500 km sau

• cu patru ore, pentru toate celelalte zboruri.

Zbor anulat - Caz de succes

Anisoara a cumparat un bilet de avion, dus-intors, de la o companie aeriana austriaca. In ziua zborului de intoarcere, ajunsa in aeroport, Anisoara a constatat ca zborul ce urma sa plece la ora 17:35 si al carei pasagera era, a fost anulat. Cunoscandu-si drepturile in ceea ce priveste transportul aerian, Anisoara a incercat sa-si gaseasca un alt zbor de retur, insa nu a avut succes. Intr-un final, comerciantul i-a pus la dispozitie Anisoarei un zbor de retur pentru ora 20:15.

Astfel, Anisoara a ajuns la destinatie (Bucuresti), la ora 01:00. Nemultumita de aceasta situatie si, mai mult decat atat, considerand ca operatorul de transport aerian nu i-a oferit suficienta asistenta avand in vedere faptul ca era insarcinata la momentul acela, Anisoara s-a adresat Centrului European al Consumatorilor din Romania. In final, ECC Romania, cu sprijinul ECC Austria, a obtinut compensatia care, conform Regulamentelor Europene, este datorata consumatorilor in situatia in care zborul achizitionat este anulat (250 de Euro).

Foto homepage: Pixabay