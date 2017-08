Masa in familie - Beneficiile si impactul sau in consolidarea familiei

Pentru 83% dintre romani, mesele in familie sunt importante, iar beneficiile exprimate arata ca masa in familie este un pilon care sprijina comunicarea intre membrii familiei si care consolideaza o familie.

Comunicat de presa

Masa in familie este unul dintre primele obiceiuri pe care le invatam, avand un impact semnificativ asupra modului in care ne construim legaturile familiale si ne raportam emotiile la experientele de familie. Obiceiul constant de a manca alaturi de membrii familiei, de a petrece timp impreuna si de a impartasi legaturi pozitive, aduce beneficii importante la nivel afectiv. Cel mai recent studiu realizat la nivel national, de brandul Delikat, cu privire la mesele in familie la romani, a constatat faptul ca pentru 83% dintre romani, mesele in familie sunt importante, iar beneficiile exprimate arata ca masa in familie este un pilon care sprijina comunicarea intre membrii familiei si care consolideaza o familie.

Conform studiului, cele mai mentionate beneficii ale meselor in familie sunt: contribuie la imbunatatirea comunicarii intre membrii familiei (94%); reprezinta o oportunitate de a petrece timpul cu familia (94%); ofera un sentiment de siguranta si unitate (91%); contribuie la dezvoltarea sanatoasa a copiilor (89%); creste nivelul de buna dispozitie in familie (89%); procesul de pregatire dezvolta spiritul de lucru in echipa (88%); este o ocazie buna pentru educarea copiilor (82%); reduc stresul (80%).

Pentru copii, mesele in familie sunt un prilej important de a invata alaturi de parinti, bunici sau alti membri ai familiei, sa isi impartaseasca opiniile, sa povesteasca, sa se consulte. De asemenea, si specialistii considera ca masa in familie este un factor important in dezvoltarea personala.

“Luatul mesei in familie ofera o stare de bunastare mentala si afectiva prin mentinerea sentimentului de impreuna si de apartenenta la un grup familial. Acest aspect este esential pentru stabilizarea unei stari de echilibru interior, contribuind totodata si la intarirea legaturilor de familie. intalnirea si petrecerea timpului pe durata mesei cu ceilalti membri ai familiei ofera posibilitatea nu doar a unui schimb emotional, ci si de cunoastere continua a celorlalti membri, prin mijlocirea unui spatiu si timp de impartasit a ceea ce fiecare membru al familiei face si traieste in afara familiei. Legatura familiala, prin accesul la activitati, evenimente, experiente de viata traite in afara familiei si restituite (povestite) in timpul mesei, poate fi astfel intretinuta si intarita, pastrandu-si continuitatea.” – a declarat Stefania Dumitrescu, Psiholog, Psihanalist, Membru asociat Societatea Romana de Psihanaliza (SRP), Presedinte Asociatia Romana de Psihanaliza de Cuplu si Familie (ARPCF).