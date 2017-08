Mai multi profesori de la Liceul de Arta din Bucuresti s-au mobilizat pentru a crea un cadru de creatie si de inspiratie pentru copii:

„Copiii din Sulina au vacanta ca si ceilalti. Dar unii nu pleaca nicaieri. Ne dorim sa le facem si lor vacanta frumoasa. Am gasit la Sulina multi copii minunati pentru care dorim sa organizam in perioada 23-29 august 2017, un curs de introducere in arta, curs predat de profesori de la Liceul de Arta. La sfarsit vom organiza o expozitie cu lucrarile lor si o excursie, pentru ca multi nu au ie it niciodata din oras”, spun organizatorii.

Eu am stat de vorba cu Anca Maria, profesoara la Liceul de Arta Toniza din Bucuresti. Ea mi-a povsetit cu entuziasm despre succesul primei editii a taberei. Copiii Sulinei, ca si ai altor orasele din tara sunt lipsiti de posibilitati si de perspective. Prin "Proiectul Culorile Sulinei", organizatorii tabereie vor sa le ofere copiilor in primul rand perspective. Scoala de Vara de la Sulina se va finaliza cu o excursie la Bucuresti, un gest extraordinar pentru copii care au nevoie sa viseze mai departe decat micutul si indepartatul oras unde s-au nascut.

Imagini de la Scoala de Vara 2016

Organizatorii scolii de vara spera si in sprijinul nostru al tuturor: „In acest context dorim sa va solicitam sustinerea, pentru a putea oferi acestor copii cate un set complet de materiale de pictura sau sa le acoperim macar o parte din costul excursiei. Materialele vor fi folosite pe parcursul evenimentului si le vor ramane dupa aceea”.

„Nici nu stii, Iulia cat de fericiti erau copiii cand le mai dadeam o foaie de hartie pe care puteau sa o foloseasca si culori!”, imi spunea Anca cu multa insufletire. Apoi, excursia la Bucuresti si faptul ca au avut o expozitie la Palatul Mogosoaia a constituit un adevarat imbold si un eveniment in viata lor care cu siguranta ii va ajuta sa creasca, sa isi doreasca mai mult de la viata. Sa reuseasca. Vorbim despre copii pentru care rechizitele si materialele de desen sunt o adevarata avere, copii care nu iesit niciodata din oraselul lor riveran Dunarii.

Desene ale copiilor la Scoala de Vara 2016

„In acest moment avem in vedere 25 de copii cu diverse varste, de la 5 la 14 ani. Pretul unui pachet de culori complet pentru un copil este de 100 de lei, incluzând bloc de desen, acuarele, pensule, creioane colorate. Excursia o vom gândi in functie de posibilitatile aparute. Va rugam sa ne ajutati sa le oferim copiilor din Sulina putina culoare!”, aflam de pagina de Facebook a Scolii de Vara.

Speram ca aceasta idee sa isi gaseasca tot mai multi sustinatori: Veti primi recunostinta lor si cate un desen minunat! Donati cat puteti aici: RO92 RZBR 0000 0600 1820 9905, Reiffeisen Bank, pe numele Asociatiei Montage si specificati ca este pentru Culorile Sulinei.

Donati si urmariti pagina de Facebook a Scolii de Vara