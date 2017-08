Metroul, accesibil pentru nevazatori

In Bucuresti traiesc, invata si muncesc aproape 6.000 de persoane cu deficiente de vedere. Orasul este, insa, dificil de navigat in siguranta, chiar si pentru persoanele fara dizabilitati. Avand in vedere provocarile pe care le intampina, nevazatorii sunt mai putin prezenti pe strazile din Romania in comparatie cu alte tari.

Cu ajutorul tehnologiei putem transforma orasele in spatii mai accesibile pentru persoanele cu deficiente.

Asociatia Tandem si Fundatia Orange pun la dispozitia nevazatorilor aplicatia Tandem Acces, care ii ghideaza si ii ajuta sa se deplaseze fara insotitor si in siguranta atunci cand circula cu metroul.

In ce consta proiectul?

- aplicatie de telefon mobil pe platformele iOS si Android

- retea de 1.000 Beaconi (dispozitive Bluetooth) instalati in interiorul a 53 de statii de metrou in punctele de interes (scari, turnicheti de acces, intersectii)

Cum functioneaza?

- descarci aplicatia gratuita

- pornesti Bluetooth-ul si conexiunea la internet

- atunci cand te apropii de unul din dispozitive, se intampla doua lucruri:

- beaconul emite un semnal sonor, usor de identificat, pentru a-l localiza

- pe telefon apare un mesaj care iti va spune unde te afli si in ce directie sa te indrepti pentru a ajunge pe peronul dorit sau pentru a iesi din statie.

Aplicatia trebuie deschisa in momentul in care persoana cu deficiente de vedere intra la metrou. Aceasta este identificata de unul din cei 1.000 de senzori instalati in toata reteaua metroului si este ghidata prin mesaje vocale (citite cu ajutorul unui voice-over) care o indruma catre directia dorita, o avertizeaza cu privire la prezenta scarilor si numarul de trepte, pozitionarea turnichetilor etc.

De ce este util?

Ofera persoanelor nevazatoare un instrument prin care acestea se pot deplasa independent si in siguranta la metrou.

Pe termen lung, solutiile de accesibilizare urbana pentru persoanele cu deficiente de vedere vor avea un impact pozitiv:

- la nivel social, scaderea nivelului de pasivitate si cresterea numarului celor implicati in mediile sociale, ca urmare a facilitarii unei interactiuni mai prietenoase cu mediul si comunitatea locala;

- la nivel profesional, cresterea posibilitatii acestor persoane de a accesa locuri de munca care nu implica dificultati de calatorie si reducerea ratei de somaj;

- la nivel personal, consolidarea increderii in sine si eliminarea tendintei de a evita colectivitatile deschise si de a accesa doar colectivitati restranse, create in baza dizabilitatii respective si nu bazate pe afinitati umane reale.

Au contribuit la reusita proiectului cu idei, munca si expertiza:

Florin Georgescu - presedinte al Asociatiei Tandem, a gandit intregul model al programului si are un doctorat in domeniul tehnologiilor de acces.

Asociatia Tandem a strans in jurul unor idei oameni din domenii de activitate foarte diferite. Performanta si reusita au la baza nu anularea diferentelor dintre oameni, imposibila de altfel, ci incurajarea si valorizarea acestora. Asa se obtine starea de normalitate sociala care, desi nu face abstractie de diferentele dintre noi, mijloceste manifestarea unica a individualitatii.

Fundatia Orange a sustinut proiectul Tandem Acces intr-un mod complex. Proiectul este finantat cu suma de 222.000 lei in cadrul fondului de finantare „Lumea prin Culoare si Sunet”, editia 2016. Mai mult, voluntari Orange Romania au contribuit la montarea Beaconilor in statiile de metrou, iar specialisti din companie au oferit suport tehnic pentru o buna implementare a proiectului. Implicarea activa in viata comunitatii inseamna mobilizare pe mai multe paliere si utilizare a tuturor resurselor disponibile pentru a determina schimbarile pozitive sa se intample.

Metrorex, prin reprezentantii sai – dl. director general Marin Aldea si dl. director tehnic Marius Rudnitchi, si-a asumat implementarea proiectului si a sprijinit Asociatia Tandem punandu-i la dispozitie aprobarile necesare si personal de suport. Mai mult, a fost semnat un acord de mentenanta, care permite Asociatiei Tandem sa asigure buna functionare a proiectului Tandem Acces pe viitor.

Up2date Software, dezvoltator de aplicatii, a fost alaturi in proiect si are meritul de a fi inteles foarte bine problemele legate de crearea unor aplicatii accesibile persoanelor cu deficiente de vedere.

e-Geist, o echipa de specialisti IT care isi dedica timpul liber proiectelor sociale, a ajutat la testarea, programarea si instalarea beaconilor pentru statiile de metrou.