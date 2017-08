Romanii care muncesc in strainatate au nevoie de ajutor. Situatia este ingrijoratoare!

Comunicat de presa

C.A.P.I.M.E.D. Romania (Asociatia Romanilor din Italia), cu sediul la Palermo, in regiunea Sicilia, Italia, avertizeaza Guvernul Romaniei cu privire la pericolele la care se expun romanii care merg sa munceasca in Italia. Premierul Romaniei, Mihai Tudose, ar trebui sa analizeze situatia cu atentie si sa dispuna masuri de urgenta pentru protejarea muncitorilor abuzati. C.A.P.I.M.E.D. Romania a tras aceste semnale de alarma in ultimii sapte ani.

In Italia erau, la sfarsitul anului 2016, 1.151.395 de romani, conform datelor oficiale ISAT. De fapt, in Italia sunt peste 3 milioane de romani, dintre care peste jumatate nu sunt inregistrati cu forme legale. Cresterea numarului de romani care pleaca anual in Italia este in medie cu circa 4% mai mare fata de anul trecut, dintre care circa 70% sunt femei. Cei peste 1,5 milioane de romani care merg sa munceasca in Italia fara contracte de munca, dintre care peste 700.000 sunt femei, reprezinta un grup vulnerabil fara niciun fel de sprijin.

Presa din Romania a fost informata in aceste zile in legatura cu o noua descoperire a Politiei din Italia: alte zeci de romani abuzati, din nou, pe plantatiile din sudul Italiei. De fapt, in fiecare saptamana, in ultimele luni, au fost violate, sechestrate si ucise romance, o femeie de 60 de ani s-a sinucis, dupa ce a lucrat ca badanta timp de 15 ani, iar alta si-a ucis concubinul italian care o abuza.

Au fost perioade in care trei femei pe zi au fost ucise in Italia. In aceste zile, si in Spania au fost gasiti romani tratati ca sclavi, platiti cu sume foarte mici pentru munca la camp si cazati in corturi, fara apa curenta si fara minime conditii de igiena. Ultimele trei guverne nu au luat in considerare informarile din partea C.A.P.I.M.E.D. Romania si nici proiectul strategic - „Vreau sa lucrez legal in Europa mea! - depus de C.A.P.I.M.E.D. Romania, pentru a sprijini in mod real romanii plecati la munca in Italia. Autoritatile din Romania nu stiu nici cati romani sunt plecati la munca in strainatate, fara forme legale, nici cati roman mor anual si nici macar nu pot fi repatriati, pentru a fi inmormantati.

Datele statistice arata o situatie halucinanta: peste 4,5 milioane de romani muncesc in tarile europene, multi nefiind inregistrati, iar in fiecare zi sunt sute de romani abuzati de angajatorii care ii forteaza sa lucreze in conditii mizere, de violatori, de functionari, dar si de legislatia discriminatorie. Cu toate acestea, cifrele oficiale arata ca romanii au trimis acasa peste 55 de miliarde de Euro, mai mult decat investitorii straini si mai mult decat a primit Romania de la Uniunea Europeana.