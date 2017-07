100 de milioane de portii de mancare pentru copii

Comunicat de presa

Prin acest proiect, Mastercard si PAM isi extind colaborarea pentru eradicarea foametei si a saraciei

Prin alaturarea expertizei Mastercard in tehnologie si inovatie digitala, pe de o parte, si a eforturilor PAM de a oferi asistenta alimentara vitala, pe de alta parte, a luat nastere proiectul global „100 Million Meals” – destinat colectarii de fonduri pentru a asigura 100 de milioane de portii de mancare pentru copiii aflati in nevoie in intreaga lume.

Asumandu-si misiunea de a crea o lume care sa depaseasca dependenta de numerar si provocarile legate de foamete, noua initiativa reprezinta primul angajament la nivel global al Mastercard care se concentreaza asupra eradicarii foametei si vine in sprijinul a trei dintre Obiectivele de Dezvoltare Durabila ale ONU: Zero Foamete, Educatie de Calitate si Egalitate de Gen. Mastercard si PAM si-au propus sa ofere cat mai multe portii de mancare de-a lungul urmatoarelor 12 luni.

„Mastercard si PAM au desfasurat deja programe inovatoare pentru combaterea foametei si a saraciei. Inititativa 100 Million Meals isi propune sa satisfaca nevoile unora dintre cei mai lipsiti si marginalizati cetateni ai planetei,” a declarat Ann Cairns, President, International Markets, Mastercard. „Prin imbinarea expertizei Mastercard in tehnologie si sisteme de plata cu munca PAM in oferirea de asistenta alimentara pe plan mondial, putem valorifica inovatia, pentru a ne asigura ca fiecare, pretutindeni, este inclus. Pana acum, calatoria noastra ne-a ajutat sa oferim 17 milioane de portii de mancare, dar astazi ne intensificam eforturile cu acest nou obiectiv ambitios, menit sa atraga cat mai multe oportunitati”.

Directorul Executiv al PAM, David Beasley, a declarat ca: „Eforturile Mastercard in directia eradicarii foametei reprezinta o sursa de inspiratie pentru modul in care sectorul privat poate sa joace un rol important in atingerea binelui in plan social”. „Angajamentul lor pentru a aduce 100 de milioane de portii de mancare in scoli este urmatoarea faza a unei calatorii fructuoase alaturi de PAM pentru a atinge obiectivul Zero Foamete. Aceasta contributie la salvarea unor vieti, la schimbarea vietilor si la hranirea viselor copiilor este, intr-adevar, nepretuita”, a adaugat el.

Initiativa isi propune obtinerea unui sprijin echivalent cu 100 de milioane de portii de mancare si vine sa extinda colaborarea existenta cu PAM, axandu-se pe doua domenii clare: valorificarea expertizei si campanii de donatii.

Valorificarea expertizei

• Hrana digitala: In comunitatile unde pietele de alimente sunt stabile, dar oamenii sunt vulnerabili, avand nevoie de asistenta alimentara, PAM foloseste tot mai mult banii cash si voucherele valorice in loc de distribuirea traditionala de alimente, ca solutii care economisesc timp si sustin economiile locale.

In 2012, Mastercard a ajutat PAM, in premiera, sa puna bazele unui sistem de distribuire a unor carduri pre-platite pentru refugiatii sirieni din Liban si Iordania. De atunci incoace, 2,2 milioane de refugiati sirieni au folosit aceste carduri pentru a-si cumpara alimente din magazine locale, bucurandu-se de posibilitatea de a alege hrana pentru familiile lor.

• Costuri avantajoase pentru mancarea din scoli: In 2016, 18 angajati Mastercard au preluat misiuni temporare in birourile PAM din diverse tari. Expertiza lor analitica a imbunatatit cercetarile care au relevat ca fiecare dolar investit intr-o masa oferita la scoala aduce un randament economic de $6 sub forma sanatatii imbunatatite si a performantei scolarilor.

Campanii de donatii

• In centrul campaniilor de donatii se regaseste platforma Priceless Causes a Mastercard, care faciliteaza contributiile catre PAM sub forma unor micro-donatii prin card. Acest parteneriat pune in valoare mecanismele de plata ale Mastercard pentru a sustine cauze umanitare si ofera o oportunitate de implicare a retelei de parteneri ai companiei, inclusiv consumatorii.

Prin includerea gestului de a oferi in viata de zi cu zi, Mastercard si partenerii sai au ajutat la colectarea fondurilor necesare pentru a asigura 17 milioane de portii de mancare, oferite in scoli pentru copii din intreaga lume. Peste 70 de campanii de marketing legate de cauzele sustinute de PAM, desfasurate in 17 tari din Europa, le-au oferit posesorilor de carduri posibilitatea de a-si combina eforturile si de a face o diferenta prin fiecare tranzactie. In 2017, parteneriatul isi propune sa extinda la nivel global bunele practici din Europa.

Campanii europene de succes

• Europa Centrala si de Est (11 campanii nationale): In cadrul celei mai ample campanii desfasurate in cadrul parteneriatului din 2015, Mastercard a facut donatii pentru fiecare folosire a unui card in 11 tari. Pana in prezent, 7,5 milioane de portii de mancare au fost oferite in scoli din Rwanda.

• UK: In prima asemenea campanie din UK, Mastercard si Virgin Money au ajutat la colectarea de fonduri echivalente cu 250.000 de portii de mancare pentru copiii din Mali.

• Belgia: In 2016, Mastercard a donat 775.000 de portii de mancare in cadrul campaniei Cross Border, desfasurata alaturi de Buyway Personal Finance.

• Restaurantele si supermarketurile din Germania au colectat 336.000 de euro in lunile mai si iunie 2013, prin donarea unei portii de mancare pentru fiecare tranzactie si fiecare „Like” pe Facebook.

#

Despre Mastercard

Mastercard, www.mastercard.com, este o companie de tehnologie in industria globala de plati. Operam cea mai rapida retea de procesare a platilor din lume, oferind un liant intre consumatori, institutii financiare, comercianti, autoritati si companii din peste 210 tari si teritorii. Produsele si solutiile Mastercard fac activitatile zilnice de comert – cum ar fi cumparaturile, calatoriile, derularea unei afaceri sau managementul finantelor – mai simple, mai sigure si mai eficiente pentru toata lumea.

Despre PAM

PAM este cea mai mare agentie umanitara la nivel mondial care lupta impotriva foametei, oferind asistenta alimentara in cazuri de urgenta si colaborand cu comunitatile locale pentru a imbunatati nivelul de nutritie. In fiecare an, PAM ajuta 80 de milioane de oameni din aproximativ 80 de tari.